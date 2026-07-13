Καιρός σήμερα: Ηλιοφάνεια με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στους 36 βαθμούς Κελσίου

Ωστόσο, πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 6, τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει, στα ηπειρωτικά τους 35, τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 34, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.
Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5, πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 6, τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 36 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 35 βαθμούς