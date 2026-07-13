Χρυσοχοΐδης: «Οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν, όχι για να σκοτώνουν παιδιά - Μύθος τα περί ανώνυμου email»

«Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά.

Υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τον θάνατο του 20χρονου από τα όπλα των αστυνομικών.

Με τα παραπάνω λόγια, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έδωσε το στίγμα για το πώς αντιμετωπίζει και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου τον καταιγισμό των πυροβολισμών από τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, κατά ενός άοπλου παιδιού.

Ο υπουργός μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας, πρόσθεσε ότι «είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων, καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις που οι περισσότερες φέρνουν αποτέλεσμα, και σε όσες δεν έρχεται το αποτέλεσμα, πρέπει ξεκάθαρα να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή.

Υπ' αυτή την έννοια, όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο κι από την παράβαση καθήκοντος που έκαναν αυτοί οι αστυνομικοί».

Μυθεύματα τα περί ανώνυμου email για την εξέλιξη στη Marfin

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στις άλλες υποθέσεις της ΕΛΑΣ που «τρέχουν» και αναφορικά με την υπόθεση της Marfin χαρακτήρισε «μυθεύματα» τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η υπόθεση «ξεκλείδωσε» από ένα ανώνυμο email.

«Απορώ με όλα αυτά τα μυθεύματα και τα σενάρια που στήνονται», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με αφηγήματα και εγώ στα αφηγήματα δεν απαντώ».

«Όχι γιατί ήρθε κάποιο email. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ καθίσαμε και δουλέψαμε δύο χρόνια. Στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα», τόνισε.

Όπως αποκάλυψε ο ΥΠΡΟΠΟ, η έρευνα έχει ξεκινήσει από το 2019, ενώ πρόσθεσε ότι ο ίδιος αποχώρησε από το υπουργείο το 2020 και μετά την επιστροφή του, το 2024, η δικογραφία ανατέθηκε στο ελληνικό FBI και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Πηγή: newsbomb.gr