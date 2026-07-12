Θεσσαλονίκη: «Με έμπλεξαν» λέει ένας εκ των συλληφθέντων για την δολοφονική επίθεση κατά της Βάγιας Νέστορα

Πυρετωδώς συνεχίζουν οι αρχές τις έρευνες σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, για την οποία συνελήφθησαν τρία άτομα τα οποία οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφάλειας στον εισαγγελέα

Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση ασκήθηκε στον 29χρονο και την 26χρονη που είναι ήδη γνώριμοι των αρχών και κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί της φοβικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη, που κόστισε τη ζωή στην πολιτεύτρια της ΝΔ, Βάγια Νέστορα.

Μαζί τους κατηγορείται και ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη, που σύμφωνα με τις Αρχές αποτέλεσε το επιχειρησιακό ορμητήριο. Ο κατηγορούμενος στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη μιλώντας στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, απέρριψε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ τόνισε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του και υποστηρίζει ότι έχει εμπλακεί άδικα στην υπόθεση.

Ο νεαρός ιδιοκτήτης του σπιτιού εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση και την αδικία που νιώθει, επισημαίνοντας ότι θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για να αποδείξει την αθωότητά του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και συνεχίζεται η έρευνα από τις αρχές.

«Λυπούμαι βαθύτατα για ό,τι συνέβη. Η εμπλοκή μου στην υπόθεση εξαντλείται στην παραχώρηση ενός ακινήτου, το οποίο ανήκε στην οικογένειά μου και είναι ήδη κατασχεμένο από την τράπεζα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα κλειδιά του ακινήτου δεν τα παραχώρησα στους δύο συγκατηγορούμενούς μου. Δεν τους γνωρίζω.

Τα έδωσα σε φιλικά μου πρόσωπα, που δεν έχουν ακόμα καταστεί κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Δεν ξέρω όμως ούτε τις προθέσεις τους ούτε αν σχετίζονται με την υπόθεση. Τους συγκατηγορούμενούς μου δεν τους γνωρίζω καθόλου και σκοπεύω να πω όλη την αλήθεια ενώπιον της ανακρίτριας», είπε ο ίδιος στο MEGA.

Τους «έκαψαν» οι κάμερες

Οι κάμερες ασφαλείας «μίλησαν» και από την προανάκριση προκύπτει ότι το ζευγάρι είχε οργανώσει μεθοδικά τις κινήσεις του για να μην αφήσει ίχνη, ωστόσο δύο σημαντικά λάθη φαίνεται να αποδείχτηκαν μοιραία.

Το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας από την επίθεση έφτασαν στην γιάφκα χρησιμοποιώντας διαφορετικά ταξί, ακολουθώντας αντίθετες διαδρομές και αποβιβαζόμενοι σε απομακρυσμένα σημεία.

Μάλιστα, κατά τη μετακίνησή τους στον δρόμο, χρησιμοποίησαν ακόμη και ομπρέλα προκειμένου να αποκρύψουν τα χαρακτηριστικά τους από τις κάμερες ασφαλείας.

Ο 29χρονος λίγες ώρες μετά, εμφανίστηκε κανονικά στη δουλειά του, σε ζαχαροπλαστείο της Θεσσαλονίκης, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Η 26χρονη φερόμενη ως συνεργός του αναχώρησε για την Παλαιόχωρα Χανίων, όπου βρήκε καταφύγιο σε σπίτι φιλικού της προσώπου.

«Κλειδί» το κινητό τηλέφωνο του 29χρονου

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής εφόδου για τη σύλληψή του, ο 29χρονος επιχείρησε να απαλλαγεί από το κινητό του τηλέφωνο, πετώντας το από το μπαλκόνι. Ωστόσο, η προστατευτική θήκη κράτησε τη συσκευή ανέπαφη.

Εξετάζονται εξονυχιστικά οι κλήσεις, τα μηνύματα και οι διαδικτυακές του επικοινωνίες. Παράλληλα, οι διωκτικές Αρχές «χτενίζουν» τα ψηφιακά πειστήρια για τον εντοπισμό τυχόν προσχεδιασμένου κειμένου ανάληψης ευθύνης.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εκτιμούν πως στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών, έδρασαν δύο ομάδες.

Όσο οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη κι άλλων εμπλεκομένων, οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Πηγή: newsit.gr