Εύκολα το Βέλγιο η Εθνική Νέων και... σεφτέ στο Eurobasket U20

Η Εθνική Νέων Ανδρών πέτυχε την πρώτη της νίκη στο Eurobasket U20, με την ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου να κερδίζει άνετα το Βέλγιο με 84-69. Κορυφαίος ο Παγώνης με 18 πόντους.

Η Εθνική Νέων Ανδρών έκανε την πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ U20 με το 84-69 επί του Βελγίου στη Λουμπλιάνα και στο δεύτερο γήπεδο της Στόζιτσε Αρένα. Αύριο (13/7, 19.00) το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία.

Η ελληνιική ομάδα άργησε να βρει το δρόμο προς το καλάθι κάτι που έκανε με τον Νικολαϊδη να ευστοχεί από τα 6μ75 για το 3-8 (3’). Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Ο Παγώνης ανέλαβε δράση και με επτά συνεχόμενους πόντους έγραψε το 10-9 (6’). Χαντζής και Πατρίκης πήραν τη σκυτάλη για να οδηγήσει στο 17-9 με τον Πρέκα να δίνει διψήφια τιμή στην διαφορά (19-9, 8’25’’) και την Ελλάδα να φτάνει σε ένα επιμέρους 16-1. Ο Κώστας Παπαδόπουλος είδε τους παίκτες του να μετράνε 5/11 τρίποντα στο δεκάλεπτο, με τον Κομνιανίδη να νικά το χρόνο στο τέλος της πρώτης περιόδου για το 25-13.

Ο Γιάννος Ξανθόπουλος ήταν αυτός που οδήγησε στο +14 (27-13, 11’10’’) με τον Πατρίκη να δίνει λύσεις και να οδηγεί στο 31-16 (13’50’’), με την ελληνική ομάδα να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και τους Νικολαϊδη – Ασημακόπουλο να γράφουν το 36-17 (16’). Γεώργας και Λέφας έφτασαν ως το αντίπαλο καλάθι με τη σειρά τους για το 43-24 του ημιχρόνου και την Ελλάδα να μετρά στο πρώτο μισό 9 ασίστ, 10 κλεψίματα (από 3 το Βέλγιο στις δύο κατηγορίες) και 4 τάπες, αναγκάζοντας τον αντίπαλό της σε 18 λάθη, από τα οποία πήρε 22 πόντους.

Η επιστροφή στο παρκέ οδήγησε στο 47-24 (21’) με το Βέλγιο να βρίσκει σταδιακά λύσεις για να φτάσει 58-45 (28’25”). Ο Πατρίκης ευστόχησε για το 61-46 στο τέλος της τρίτης περιόδου και ο Χαντζής με έμμεσο τρίποντο διαμόρφωσε το 64-48 στην αρχή της τέταρτης. Η διαφορά μειώθηκε (69-57, 34’40”) με τον Νικολαϊδη να δίνει μια λύση επιθετικά από τα 6μ75 (72-57, 35′). Η σκυταλοδρομία στο σκοράρισμα συνεχίστηκε με Χαντζή, Παγώνη και Ροζακέα για το78-59 (37′) και την Ελλάδα να φτάνει στη νίκη με 84-69.

Διαιτητές: Γιλιμάζ (Τουρκία), Χόντζιτς (Γερμανία), Πρπα (Σερβία)

Δεκάλεπτα: 25-13, 43-24, 61-46, 84-69

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): ): Λέφας 5, Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 15 (3), Ξανθόπουλος 6, Χαντζής 10 (1), Ροζακέας 5 (1), Γεώργας 4, Πρέκας 2, Κομνιανίδης 5 (1), Ασημακόπουλος 4, Πατρίκης 10, Παγώνης 18 (2)

Μπορείτε να δείτε την στατιστική του αγώνα ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ (με συνδρομή στο κανάλι της FIBA)

Το πρόγραμμα του Γ’ Ομίλου

11/7

Βέλγιο-Ισπανία 58-81

Κροατία- Ελλάδα 69-64

12/7

Ελλάδα-Βέλγιο 84-69

21.30 Ισπανία-Κροατία

13/7

16.30 Βέλγιο-Κροατία

19.00 Ελλάδα-Ισπανία