Φουρνιέ για Φαλ: «Είχα μία ιδέα για την μεταγραφή - Περίεργο που θα τον βλέπω στα πράσινα»

Ο Εβάν Φουρνιέ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην μεταγραφή του Μουσταφά Φαλ στον Παναθηναϊκό AKTOR μεταξύ άλλων.

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στο «FIRST TEAM» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην μετακίνηση του Μουσταφά Φαλ από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό AKTOR. Υπογράμμισε πως είχε μία ιδέα για το τι γινόταν και τόνισε πως θα είναι περίεργο να τον βλέπει στα πράσινα.

«Είχα μια ιδέα για το τι συνέβαινε. Θέλω όμως να ξέρετε ότι ήταν πολύ δύσκολο για αυτόν. Είχα μιλήσει μαζί του και μου είπε ότι του πήρε μια εβδομάδα να συνηθίσει την ιδέα της μεταγραφής. Ακόμα και για μένα, το να τον βλέπω τώρα με τη πράσινη φανέλα μου φαίνεται περίεργο. Και δεδομένου ότι πέρασε πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό, πρέπει να του φαίνεται ακόμα παράξενο. Έκανε μια επιλογή για την οικογένειά του. Προφανώς, είναι μια οικονομική επιλογή. Δεν είναι μια επιλογή που μπορώ να κρίνω.

Στόχος του ήταν επίσης να παίζει, και επειδή έχουμε πολλούς ψηλούς… Κοιτάξτε, μερικοί μπορούν να χειριστούν…» ανέφερε ο Γάλλος σταρ.