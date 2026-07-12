Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα μπροστά σε κατάστημα

Την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία χαρακτηρίζοντας την “αποκαλυπτική”, “όχι μόνο για όσα περιλαμβάνει, αλλά κυρίως για όσα συνειδητά αποσιωπά”, όπως αναφέρει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

“Ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζει κάθε Κυριακή μια Ελλάδα της επικοινωνίας, οι πολίτες ζουν στην Ελλάδα της ανασφάλειας. Η σημερινή κυριακάτικη ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη είναι αποκαλυπτική. Όχι μόνο για όσα περιλαμβάνει, αλλά κυρίως για όσα συνειδητά αποσιωπά.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βρήκε ούτε μία λέξη για τον θάνατο του 20χρονου με αναπηρία, που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς αστυνομικών στο Άργος. Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση σιωπά μπροστά σε ένα τραγικό περιστατικό που επαναφέρει με τον πιο οδυνηρό τρόπο το ζήτημα της αστυνομικής αυθαιρεσίας και της λογοδοσίας. Η ανθρώπινη ζωή και το κράτος δικαίου δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται επιλεκτικά. Η ανοχή στους αστυνομικούς – ράμπο, ετοιμάζει το έδαφος για τον επόμενο νεκρό.

Αντιθέτως, ο πρωθυπουργός επιλέγει να ξεκινήσει την ανάρτησή του με την τραγωδία της Μαρφίν. Η μνήμη των θυμάτων αξίζει απόλυτο σεβασμό και δικαιοσύνη, και παραμένει επιτακτική ανάγκη ο εντοπισμός και η σύλληψη των φυσικών αυτουργών, που εκκρεμεί 16 χρόνια τώρα. Ας μας επιτρέψει, όμως, να διατηρούμε αμφιβολίες για το αν πράγματι έχουμε φτάσει στον εντοπισμό των δραστών, μέχρι να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Και στο παρελθόν είχαμε συλλήψεις για την υπόθεση, αλλά το κατηγορητήριο κατέπεσε στα δικαστήρια. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει γι’ αυτή τη διαχρονική αποτυχία της Πολιτείας, αντί να χρησιμοποιεί τη Μαρφίν ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης και επικοινωνιακής διαχείρισης.

Για την ακρίβεια, η πραγματικότητα διαψεύδει καθημερινά το κυβερνητικό αφήγημα. Τα νοικοκυριά στενάζουν από το κόστος ζωής, ενώ η κυβέρνηση επιμένει να αρνείται τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, αφήνοντας την αισχροκέρδεια να καλπάζει και τα καρτέλ να δρουν ανενόχλητα. Μακάρι να βγούμε ψεύτες, αλλά πολύ φοβόμαστε ότι η αισχροκέρδεια θα «καταπιεί» σύντομα τη μείωση του 10λεπτου στη βενζίνη που παρουσιάζει σαν επιτυχία ο πρωθυπουργός.

Στα εθνικά θέματα, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει ως επιτυχία μια Σύνοδο του ΝΑΤΟ από την οποία η Ελλάδα δεν απέσπασε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, την ώρα που η Τουρκία αναβαθμίζει διαρκώς τον γεωπολιτικό της ρόλο και αντιμετωπίζεται ως στρατηγικός εταίρος από τους συμμάχους μας. Η κυβέρνηση παραμένει θεατής των εξελίξεων, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική και χωρίς ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Και τέλος, ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για το λεγόμενο brain gain, όταν χιλιάδες νέοι εξακολουθούν να εγκαταλείπουν τη χώρα ή αδυνατούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους εξαιτίας των χαμηλών μισθών, της στεγαστικής κρίσης, της επισφαλούς εργασίας και της διάλυσης του κοινωνικού κράτους. Οι νέοι δεν επιστρέφουν με κυβερνητικά συνθήματα, αλλά όταν υπάρχουν αξιοπρεπείς αποδοχές, προοπτική και κοινωνική ασφάλεια.

Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει κάθε Κυριακή να παρουσιάζει μια Ελλάδα της επικοινωνίας. Οι πολίτες, όμως, ζουν την Ελλάδα της ακρίβειας, της ανασφάλειας, της θεσμικής απαξίωσης και των χαμένων ευκαιριών. Και αυτή την πραγματικότητα δεν μπορεί να τη σβήσει καμία ανάρτηση”.

Πηγή: newsbomb.gr