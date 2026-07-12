Ανακοίνωσε τον Ενκαμούα η Μπαρτσελόνα (pic)

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολιβιέρ Ενκαμούα μέχρι το 2028.

Η Μπαρτσελόνα με ανακοίνωσή της έκανε γνωστή την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ολιβιέρ Ενκαμούα μέχρι το 2028.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Έρχομαι σε έναν ιστορικό σύλλογο, με μεγάλη παράδοση, και από ό,τι έχω δει, οι οπαδοί είναι απίστευτοι. Στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες και τίτλους.

Θα είναι η πρώτη μου χρονιά σε αυτό το επίπεδο. Θα προσπαθήσω να προσφέρω ενέργεια, προσπάθεια, σωστές αποφάσεις στα σουτ και ένταση στην άμυνα. Υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία πιστεύω ότι μπορώ να συνεισφέρω, αλλά πρέπει να προχωράμε βήμα-βήμα. Στόχος μου είναι να εξελίσσομαι κάθε μέρα και να γίνομαι καλύτερος από την προηγούμενη χρονιά. Το να μπορώ να αγωνιστώ σε μια διοργάνωση όπως η Ευρωλίγκα είναι συναρπαστικό. Είμαι πολύ χαρούμενος που αντιμετωπίζω αυτή την πρόκληση» δήλωσε ο Φινλανδός.