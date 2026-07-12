Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Φιλοξενία πληγέντων από την Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών

Η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών προσφέρει φιλοξενία στις οικογένειες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Η ανακοίνωση της Κοινότητας: «Ανακοίνωση στήριξης και καλέσματος σε φιλοξενία στα Προσφυγικά των συνανθρώπων μας που έχασαν τα σπίτια τους από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και την έμπρακτη αλληλεγγύη της σε όσους και όσες έχασαν το σπίτι τους από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Έχοντας βιώσει πολλοί και πολλές την αστεγία οι ίδιοι και οι ίδιες, βιώνοντας καθημερινά την απειλή του ξεριζώματος από τα σπίτια μας από το κράτος, τους μηχανισμούς καταστολής και το κεφάλαιο και δίνοντας μεγάλο αγώνα για την υπεράσπισή τους, δεν μπορούμε παρά να στεκόμαστε πλάι στους συνανθρώπους μας που από τη μια μέρα στην άλλη είδαν τη ζωή τους να καταρρέει. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της φιλοξενίας σε έκτακτη κατάσταση, που αποτελεί κομμάτι του καταστατικού πλαισίου αρχών και λειτουργίας της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών, ανακοινώνουμε πως μπορούμε να φιλοξενήσουμε άμεσα μια από τις πληγείσες οικογένειες και σύντομα και μια δεύτερη, για όσο χρόνο το επιθυμούν.

Στα Προσφυγικά γνωρίζουμε ότι ένα σπίτι δεν είναι μόνο τέσσερις τοίχοι. Είναι οι μνήμες, οι σχέσεις, η γειτονιά μας, η αξιοπρέπεια, η ίδια η δυνατότητα να συνεχίζουμε κάθε μέρα τη ζωή μας. Είναι ο τόπος που επιστρέφουμε και κουβαλά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας. Γι' αυτό και σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, όπως και σε κάθε αντίστοιχη, γνωρίζουμε ότι το μόνο που έχουμε είναι ο ένας την άλλη.

Την ώρα που η πόλη μας παραδίδεται ολοένα στις ανάγκες της τουριστικής αγοράς και η κατοικία μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε προνόμιο για λίγους και σε πεδίο κερδοφορίας, αναδεικνύεται ταυτόχρονα και η μεγαλύτερη αντίφαση του κρατικού αφηγήματος περί κοινωνικής μέριμνας: κοινωνικές δομές στέγασης και δομές άμεσης και επαρκούς φροντίδας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης δεν υπάρχουν. Και όχι μόνο δεν υπάρχουν αυτές οι δομές και οι όποιες "απαντήσεις" από τη μεριά του κράτους σημαίνουν απευθείας εργολαβίες στο ιδιωτικό κεφάλαιο (π.χ. Airbnb στη συγκεκριμένη περίπτωση), αλλά οπουδήποτε οι άνθρωποι παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και απαντούν στις ανάγκες τους συλλογικά και αλληλέγγυα, το κράτος απειλεί, συκοφαντεί, επιτίθεται.

Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει βρεθεί σε ανάγκη και να εμπιστεύεται τις διακηρύξεις του κράτους για "φροντίδα και μέριμνα για όλους". Γι' αυτό και εμείς δεν πιστέψαμε ούτε στιγμή πως υπάρχει η παραμικρή περίπτωση οι 400 σημερινοί κάτοικοι της γειτονιάς μας να μεταφερθούν σε "κατάλληλες δομές", κατόπιν, βέβαια, σκληρής καταστολής και εκκένωσης για να ικανοποιηθεί πρώτα το αφήγημα "νόμος και τάξη". Υπήρχαν δεκάδες ευκαιρίες για το κράτος - ειδικά με τις πάμπολλες καταστροφές των τελευταίων χρόνων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής και του φυσικού κόσμου - να παρουσιάσει στην κοινωνία αυτές τις δομές και το ποιους αφορούν. Ωστόσο, η ίδια η πραγματικότητα γκρεμίζει κάθε φορά το αφήγημά του σαν πύργο από τραπουλόχαρτα, αφού ακόμη και οι όποιες, ελάχιστες κρατικές δομές, παρά τις ανεπάρκειες και το καθεστώς εξαίρεσης που δημιουργούν σε όσους φιλοξενούν, κλείνουν η μία μετά την άλλη (δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων προσφυγόπουλων, ξενώνας φιλοξενίας άστεγων χρηστών δήμου Αθηναίων κλπ).

Οι κοινότητές μας αποδεικνύουν με ουσιαστικούς, υλικούς όρους ότι η αλληλεγγύη δεν είναι απλά σύνθημα, αλλά πράξη. Απέναντι στην εγκατάλειψη των ανθρώπων στη μοίρα τους, επιλέγουμε να ανοίγουμε τους χώρους μας και να μοιραστούμε ό,τι έχουμε: τη στέγη μας και τη δυνατότητα για συλλογική ζωή με αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη. Απέναντι στις πολιτικές που μετατρέπουν τη στέγη σε εμπόρευμα, υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα όλων να έχουν έναν τόπο να ζουν, ιδίως όταν χάνουν τον δικό τους τόπο με βίαιους τρόπους.

Τα βιώματά μας είναι κοινά και συναντιούνται. Η αλληλεγγύη μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Δυναμώνουμε κάθε μέρα τον αγώνα απέναντι στην αδικία που θέλει ανθρώπους στον δρόμο, στην πείνα, στην εγκατάλειψη και απαντάμε συλλογικά στις ανάγκες.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ - Η ΣΤΕΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ - ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών»