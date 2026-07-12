Γιαμπουσέλε: «Η δουλειά δεν λέει ψέματα, ανυπομονώ για την επόμενη σεζόν» (vid)

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε σε ανάρτησή του στα social δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για τη νέα σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός έριξε την… βόμβα και έκανε δικό του τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Γάλλος αποφάσισε να μοιραστεί την καλοκαιρινή του προετοιμασία με τον κόσμο και έτσι δημιούργησε την σειρά «Summer With The Bear».

Ο «πράσινος» αστέρας δημοσίευσε το πρώτο βίντεο και έγραψε: «Η δουλειά δεν λέει ποτέ ψέματα. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν», ενώ σημείωσε πως το επεισόδιο γυρίστηκε πριν υπογράψει στο «τριφύλλι».

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