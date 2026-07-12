Γιαμπουσέλε: «Η δουλειά δεν λέει ψέματα, ανυπομονώ για την επόμενη σεζόν» (vid)

Ο Παναθηναϊκός έριξε την… βόμβα και έκανε δικό του τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια.
Ο Γάλλος αποφάσισε να μοιραστεί την καλοκαιρινή του προετοιμασία με τον κόσμο και έτσι δημιούργησε την σειρά «Summer With The Bear».
Ο «πράσινος» αστέρας δημοσίευσε το πρώτο βίντεο και έγραψε: «Η δουλειά δεν λέει ποτέ ψέματα. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν», ενώ σημείωσε πως το επεισόδιο γυρίστηκε πριν υπογράψει στο «τριφύλλι».
Δείτε το post:
"I swear it's going to pay off." ✊🏾— Guerschon Yabusele (@yabusele28) July 12, 2026
The work never lies. Can't wait for next season 😤
Episode 1 of Summer With The Bear available on YouTube: https://t.co/z0uJ1TkppK
(For everyone wondering, this was filmed before signing with @Paobcgr 💚) pic.twitter.com/TQRnxFTguL