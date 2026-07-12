Η Γαλλία «τρέλανε» την τηλεθέαση: Πάνω από 16 εκατ. είδαν την πρόκριση επί του Μαρόκου

Ρεκόρ… χρονιάς σε τηλεθέαση με το Γαλλία – Μαρόκο. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η πρόκριση της Γαλλίας στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δεν αποτέλεσε μόνο ποδοσφαιρικό γεγονός, αλλά και τηλεοπτικό φαινόμενο. Η αναμέτρηση με το Μαρόκο στους προημιτελικούς χάρισε στο γαλλικό κανάλι M6 την κορυφαία τηλεθέαση ολόκληρης της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο εξακολουθεί να αποτελεί το ισχυρότερο τηλεοπτικό προϊόν διεθνώς.

Παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό ωράριο, καθώς η σέντρα έγινε στις 22:00, οι Γάλλοι τηλεθεατές παρέμειναν μπροστά στις οθόνες τους μέχρι τα μεσάνυχτα για να παρακολουθήσουν τη νίκη με 2-0 της εθνικής τους ομάδας απέναντι στο Μαρόκο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Médiamétrie, ο αγώνας συγκέντρωσε κατά μέσο όρο 16,1 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ στο αποκορύφωμα της αναμέτρησης, στις 22:47, η τηλεθέαση άγγιξε τα 18,1 εκατομμύρια.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τηλεθέαση του 2026 σε όλα τα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα και την υψηλότερη που έχει καταγραφεί στη χώρα μετά την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024.

Εντυπωσιακά ποσοστά και πανάκριβες διαφημίσεις

Η επιτυχία του M6 δεν αποτυπώθηκε μόνο στον απόλυτο αριθμό τηλεθεατών αλλά και στα μερίδια αγοράς, τα οποία ήταν εντυπωσιακά σε όλες τις βασικές εμπορικές κατηγορίες.

Στο σύνολο του κοινού ηλικίας άνω των 4 ετών, ο αγώνας κατέγραψε μερίδιο 72,8%, κάτι που σημαίνει ότι σχεδόν τρεις στους τέσσερις τηλεθεατές που είχαν ανοικτή τηλεόραση παρακολουθούσαν το παιχνίδι. Ακόμη πιο εντυπωσιακές ήταν οι επιδόσεις στα εμπορικά κοινά. Στις γυναίκες κάτω των 50 ετών που λαμβάνουν τις αγοραστικές αποφάσεις στο νοικοκυριό, το μερίδιο έφθασε στο 85,8%, ενώ στο ιδιαίτερα πολύτιμο κοινό 25-49 ετών εκτοξεύθηκε στο 87,4%.

Η τεράστια ζήτηση μεταφράστηκε και σε σημαντικά διαφημιστικά έσοδα. Το M6, το οποίο είχε επενδύσει σημαντικά ποσά για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ, πωλούσε διαφημιστικό χρόνο έως και 345.000 ευρώ για ένα σποτ διάρκειας μόλις 20 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Η συγκεκριμένη επίδοση ξεπέρασε και τα προηγούμενα ρεκόρ του ίδιου του καναλιού μέσα στη διοργάνωση. Η πρεμιέρα της Γαλλίας απέναντι στη Σενεγάλη είχε προσελκύσει περίπου 14 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ ο τελευταίος αγώνας της φάσης των ομίλων απέναντι στη Νορβηγία είχε φθάσει τα 13,68 εκατομμύρια. Και οι δύο εκείνες αναμετρήσεις είχαν μεταδοθεί σε σαφώς πιο ευνοϊκή ώρα, γεγονός που κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακή την επίδοση του προημιτελικού.

Ο ημιτελικός αναμένεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη

Οι εκτιμήσεις της γαλλικής τηλεοπτικής αγοράς είναι ότι τα 16,1 εκατομμύρια δύσκολα θα παραμείνουν το απόλυτο υψηλό της διοργάνωσης. Ο ημιτελικός της Γαλλίας, που θα διεξαχθεί στις 14 Ιουλίου με ώρα έναρξης στις 22:00 ώρα Γαλλίας, αναμένεται να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

Παραδοσιακά, οι ημιτελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου με συμμετοχή της εθνικής Γαλλίας καταγράφουν υψηλότερες τηλεθεάσεις ακόμη και από αρκετούς τελικούς, καθώς συνδυάζουν μεγαλύτερη αγωνία με πιο προσιτό τηλεοπτικό ωράριο.

Η δυναμική αυτή δημιουργεί προσδοκίες τόσο για νέα ρεκόρ τηλεθέασης όσο και για ακόμη υψηλότερα διαφημιστικά έσοδα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπορική αξία της διοργάνωσης.

Οι υπόλοιποι σταθμοί βρέθηκαν σε δεύτερο πλάνο

Η απόλυτη κυριαρχία του ποδοσφαίρου είχε άμεσο αντίκτυπο και στον ανταγωνισμό. Όλα σχεδόν τα μεγάλα γαλλικά κανάλια κατέγραψαν ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις απέναντι στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε το TF1, καθώς το πέμπτο επεισόδιο της νέας σειράς «Zodiaque», με πρωταγωνιστές τον Φρανσίς Ιστέρ και την Ερίκα Σεντ, περιορίστηκε σε μόλις 1,86 εκατομμύρια τηλεθεατές. Το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 10,2% στο γενικό σύνολο και μόλις στο 8,7% στις γυναίκες κάτω των 50 ετών, επιδόσεις που θεωρούνται ιδιαίτερα χαμηλές για τον κορυφαίο ιδιωτικό σταθμό της χώρας. Μάλιστα, η σειρά σημείωσε ακόμη χαμηλότερα νούμερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αξιοσημείωτη ήταν πάντως και η επίδοση του Tour de France το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Η πρώτη μεγάλη ορεινή διαδρομή της φετινής διοργάνωσης, από το Πο έως το Γκαβαρνί-Γκεντρ με ανάβαση στο θρυλικό Τουρμαλέ, συγκέντρωσε 4,07 εκατομμύρια τηλεθεατές στο France 2, εξασφαλίζοντας μερίδιο 45,5% στο γενικό σύνολο. Ένα ακόμη εντυπωσιακό αποτέλεσμα που δείχνει ότι τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα συνεχίζουν να κυριαρχούν στη γαλλική τηλεοπτική αγορά.

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