«Κοντά σε συμφωνία Χάποελ Τελ Αβίβ και Σατοράνσκι»

Ο Τόμας Σατοράνσκι φαίνεται πως είναι κοντά στο να υπογράψει στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού.

Πριν από λίγες μέρες η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την αποχώρηση του Τόμας Σατοράνσκι από τον σύλλογο και ο 35χρονος φέρεται να βρίσκεται κοντά στη νέα του ομάδα.

Όπως αναφέρει το «Sport5», η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Σατοράνσκι για συμβόλαιο 1+1. Ο Τσέχος θα προσθέσει εμπειρία στο ρόστερ του Δημήτρη Ιτούδη και οι απολαβές του θα φθάνουν τα 1,5 εκατομμύριο δολάρια την σεζόν.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 37 ματς στην Euroleague και 25 λεπτά στο παρκέ είχε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ.