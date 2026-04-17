ΑΕΚ: «Μήνυμα» υπερηφάνειας από Μαρίν, Κουτέσα και Πήλιο (pics)

Το δικό τους μήνυμα έστειλαν, μέσω Instagram, Ραζβάν Μαρίν, Ντέρεκ Κουτέσα και Σταύρος Πήλιος μετά το χθεσινό 3-1 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο.

«Παλέψαμε ως το τέλος. Είμαι υπερήφανος για αυτή την ομάδα. Τώρα η προσοχή μας στρέφεται αλλού, στην Κυριακή», έγραψε ο διεθνής Ρουμάνος μέσος.

Από την μεριά του ο Κουτέσα σημείωσε: «Δώσαμε τα πάντα μέχρι το τέλος αλλά δεν ήταν αρκετό. Περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας και της οικογένειας της ΑΕΚ. Σας ευχαριστούμε για την εκπληκτική σας υποστήριξη».

Ενώ ο Πήλιος έγραψε: «Ένα ταξίδι που ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου και ολοκληρώθηκε στα μέσα Απριλίου . Ενα ταξίδι με τρεις συνεχόμενες προκρίσεις, μια Φιλαδέλφεια ασφυκτικά γεμάτη σε όλα τα ευρωπαϊκά ματς. Το ματς με την Άντερλεχτ, το ταξίδι στην Φλωρεντια, η ομάδα, ο κόσμος, όλοι μαζι! Αυτό το ταξίδι ολοκληρώθηκε με υπερήφανια και ψηλά το κεφάλι. Αυτό το ταξίδι ήταν μόνη η αρχή! Σας ευχαριστούμε»!