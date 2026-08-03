Όσα πρέπει να ξέρετε για τις ευρωπαϊκές κληρώσεις των ελληνικών ομάδων - Ημερομηνίες και προφίλ αντιπάλων

Οι κληρώσεις της Ελβετίας στο... πιάτο σας από το SDNA. Οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων και τα προφίλ τους, οι ημερομηνίες των αγώνων.

Οι ελληνικές ομάδες έμαθαν το μεσημέρι της Δευτέρας 3/8 τους αντιπάλους τους στα Play offs των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων!

ΑΕΚ και Ολυμπιακός στο Champions League, ΠΑΟΚ και ο Superbet Κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πρώτα να περάσει το εμπόδιο της ολλανδικής Ναϊμέγκεν, ο ΠΑΟΚ της Άντερλεχτ και ο Παναθηναϊκός της ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας.

Στο Champions League, για τη φάση των play off, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ ως ισχυρή έπεσε στα μαλακά και κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι.

Εδώ μπορείτε να δείτε τα προφίλ των Λέφσκι και Καϊράτ.

Ο Ολυμπιακός εφόσον περάσει το εμπόδιο της ολλανδικής Ναϊμέγκεν, θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ από το Βέλγιο ή Μπόντο Γκλιμτ από τη Νορβηγία.

Διαβάστε εδώ για το προφίλ των υποψήφιων αντιπάλων του Ολυμπιακού.

Η πρώτη αναμέτρηση των play off θα διεξαχθεί στις 18 ή 19 Αυγούστου και η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 25 ή 26 του ίδιου μήνα. Να σημειωθεί ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες αν αποκλειστούν από τα play off έχουν εξασφαλισμένη παρουσία στο Europa League.

ΠΑΟΚ και Κυπελλούχος ΟΦΗ

Ο ΠΑΟΚ έχει κληρωθεί αντιμετωπίσει για τον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League την Άντερλεχτ. Εφόσον προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα play off τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι. Η Λέφσκι ξυπνά δυσάρεστες αναμνήσεις για τον "Δικέφαλο" του βορρά.

Η νικήτρια του ζευγαριού έχει κληρωθεί με την ΑΕΚ. Η ρεβανς θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας.

Αν αποκλειστεί όμως, από τη βέλγικη ομάδα, ο ΠΑΟΚ, κληρώθηκε να αντιμετωπίσει στα play off του Conference League με το νικητή του ζευγαριού της Μπραν με τον Απόλλωνα Λεμεσσού. Η Μπράν αποτελεί ένα από τα ιστορικά σωμτεία της Νορβηγίας ενώ και ο Απόλλωνας είναι από τα παραδοσιακά σωματεία της Κύπρου. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην Τούμπα.

Ο δε, ΟΦΗ ως Κυπελλούχος Ελλάδας έχει προκριθεί ήδη στα play off του Europa League. Εκεί, όπως προέκυψε από την κλήρωση, απέφυγε τα δύσκολα (Μπενφίκα, Μπεσίκτας) και θα αντιμετωπίσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ ή την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η Μακάμπι πέρσι τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος της χώρας της και η ΤΣΣΚΑ τέταρτη.

Εφόσον περάσουν μάλιστα οι Ισραηλινοί, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θα δώσουν το εκτός έδρας ματς σε ουδέτερη έδρα. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Ηράκλειο. Οι αγώνες θα γίνουν 20 και 27 Αυγούστου. Ο ΟΦΗ εφόσον αποκλειστεί θα αγωνιστεί στους ομίλους του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός

Οι "πράσινοι" αντιμετωπίζουν στον γ' προκριματικό της διοργάνωσης την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας. Αν περάσει το εμπόδιο της ομάδας από τη Βουλγαρία, θα παίξει στα play off κόντρα στην ηττημένη του ζευγαριού ανάμεσα στην Χράντσεκ Κράλοβεκ ή την τουρκική Μπεσίκτας.

Η Μπεσίκτας διαθέτει υψηλή ποιότητα και χρηματιστηριακή αξία.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο ΟΑΚΑ. 20 και 27 Αυγούστου είναι οι ημερομηνίες των δύο αγώνων.