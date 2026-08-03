Αντίπαλοι Άρη: Πήρε τον Κοπρίβιτσα η Μπούργος

Η αντίπαλος του Άρη στον όμιλο του Eurocup, Μπούργος ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σλάβισα Κοπρίβιτσα, ενισχύοντας την γραμμή των ψηλών της.

Σε ενίσχυση στην γραμμή των ψηλών της προχώρησε η Μπούργος. Η αντίπαλος του Άρη στον όμιλο του Eurocup ανακοίνωσε την απόκτηση του Σλάβισα Κοπρίβιτσα, με τον πρώην παίκτη της Παρτίζαν να βρίσκεται στον δρόμο των «κιτρινόμαυρων».

Ο 26χρονος σέντερ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην τουρκική Μπαχτσεσεχίρ, η οποία συμμετείχε στο EuroCup και είχε μέσο όρο 5.5 πόντους, 3.2 ριμπάουντ, 1.1 κοψίματα και 6,8 αξιολόγηση.

Τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια ο Κοπρίβιτσα είχε αγωνιστεί στην Παρτιζάν, με τρεις σεζόν στη EuroLeague και άλλη μία (2021/22) στο EuroCup.

Ο Μπάλσα είναι γιος του Σλάβισα Κοπρίβιτσα, πρωταθλητή Ευρώπης το 1992 με την Παρτιζάν, που έπαιξε ένα χρόνο στην Ελλάδα, στο Παγκράτι, το 1993/94.