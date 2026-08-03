Τέταρτη η Εθνική στο ελεύθερο ομαδικό

Με μία ιδιαίτερα ελπιδοφόρα εμφάνιση, η νεανικότατη Εθνική Ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης κατέλαβε την 4η θέση στον τελικό του ελεύθερου προγράμματος του ομαδικού, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υγρού στίβου στο Παρίσι.

Οι Θάλεια Δαμπάλη, Ολγα Ιμβριώτη, Ισμήνη Καραβασίλη, Σοφία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή, Γεωργία Μυρτώ Ζαγγανά και ο Στέλιος Κουκουσέλης-Φούσκης βελτίωσαν σημαντικά τη βαθμολογία τους σε σχέση με τον προκριματικό και έφτασαν στους 234.5287 βαθμούς, χωρίς να καταφέρουν πάντως να κερδίσουν κάποια θέση και να ανέβουν στο βάθρο.

Οι αθλήτριες από τη Ρωσία χάρισαν στη χώρα τους (έστω και άτυπα, αφού αγωνίζονται ως ουδέτερες) το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση, καταλαμβάνοντας την 1η θέση με 285.0346 βαθμούς. Ακολούθησαν η Ισπανία με 282.3541β. και η Ιταλία με 256.1558β.

Τα αποτελέσματα του τελικού στο ελεύθερο πρόγραμμα του ομαδικού:

1. Ουδέτερη Ομάδα/Ρωσία 285.0346 βαθμοί 2. Ισπανία 282.3541 3. Ιταλία 256.1558 4. ΕΛΛΑΔΑ 234.5287 5. Γαλλία 232.5472 6. Ουκρανία 220.9466 7. Ισραήλ 214.2970 8. Μεγάλη Βρετανία 193.5646

Νωρίτερα, διεξήχθη ο απευθείας τελικός στο ελεύθερο σόλο ανδρών, όπου ο Ραντζούο Τόμπλιν πανηγύρισε το τέταρτο χρυσό του μετάλλιο στη διοργάνωση, σε ισάριθμα αγωνίσματα (δύο στο σόλο και δύο στο μικτό ντουέτο). Ο Βρετανός αθλητής συγκέντρωσε 258.9188 βαθμούς, αφήνοντας δεύτερο τον Ιταλό Φίλιπο Πελάτι (252.8713β.) και τρίτο τον Ισπανό Ζόρντι Κάθερες (229.2599β.)

Τα αποτελέσματα στο ελεύθερο πρόγραμμα του σόλο ανδρών:

1. Ραντζούο Τόμπλιν (Μ. Βρετανία) 258.9188 βαθμοί 2. Φίλιπο Πελάτι (Ιταλία) 252.8713 3. Ζόρντι Κάθερες (Ισπανία) 229.2599 4. Ζαχάρ Τροφίμοφ (Ουδέτερος/Ρωσία) 201.8313 5. Νταβίντ Μαρτίνεζ (Σουηδία) 185.0550 6. Τζουντ Μπονίτσι Περέσο (Μάλτα) 165.4199 7. Ντίμιταρ Ισάεφ (Βουλγαρία) 137.9725

Το αυριανό (4/8) πρόγραμμα της καλλιτεχνικής κολύμβησης περιλαμβάνει δύο απευθείας τελικούς με ελληνική συμμετοχή. Η Βασιλική Αλεξανδρή θα αγωνιστεί στις 10 π.μ. στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο (μετέχουν συνολικά 16 αθλήτριες), με στόχο κάτι καλύτερο από την έβδομη θέση που πήρε σήμερα στο ελεύθερο. Στις 5 μ.μ., η Εθνική θα αγωνιστεί στο τεχνικό πρόγραμμα του ομαδικού, όπου έχουν δηλωθεί δέκα χώρες.

Παράλληλα, αύριο (4/8) αρχίζει στο Σηκουάνα και το πρόγραμμα της κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα, με τις κούρσες των 10χλμ. Ο αγώνας των ανδρών αρχίζει στις 11:00, με τη συμμετοχή του Άλκη Κυνηγάκη, και εκείνος των γυναικών, στον οποίο μετέχει η Γεωργία Μακρή, στις 15:30.