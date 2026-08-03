Επίσημο: Δανεικός από τον ΠΑΟΚ στον Λεβαδειακό ο Μπάλντε

Επίσημη μορφή πήρε ο δανεισμός του Μαχαμαντού Μπάλντε στον Λεβαδειακό.

Ο 19χρονος εξτρέμ γίνεται κάτοικος Βοιωτίας, καθώς όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Λεβαδειακός είχε κινηθεί έντονα για τον δανεισμό του.

Το ενδιαφέρον σήμερα πήρε και επίσημη μορφή, με τους Βοιωτούς να τον ανακοινώνουν και τον Ισπανοσενεγαλέζο να αγωνίζεται στη Λιβαδειά την επόμενη σεζόν με τη μορφή δανεισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λεβαδειακού:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του 19χρονου ακραίου επιθετικού Μαχαμαντού Μπάλντε.

Ο ταλαντούχος εξτρέμ έρχεται στην ομάδα μας με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ.

Ο Μπάλντε, με καταγωγή από την Ισπανία και τη Σενεγάλη, ήταν εκ των πρωταγωνιστών της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ στο περσινό πρωτάθλημα της Superleague 2, μετρώντας 17 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ. Παράλληλα ήταν μέλος και της Κ19 που κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά και δύο Κύπελλα, επίσης με τη νεανική ομάδα του ΠΑΟΚ.

Το 2024 μετακόμισε από την ομάδα Κ19 της Πάφου στην αντίστοιχη της ομάδας της Θεσσαλονίκης, με την οποία έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με 9 γκολ και 5 ασίστ σε 27 συμμετοχές, αλλά και παρουσία στο Youth League της UEFA.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού τον καλωσορίζει και του εύχεται πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!»