Η απάντηση του διευθυντή ειδήσεων του OPEN για το γέλιο της ρεπόρτερ στη φωτιά

«Ας κρατήσουμε, όμως, και ένα κλαδάκι κατανόησης, δυο λέξεις συγχώρεσης, για ένα νέο, σεμνό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι»

Μία στιγμή αμηχανίας κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης του OPEN από τη φωτιά, πήρε διαστάσεις και προκάλεσε πλήθος σχολίων στα social media. Πρόκειται για τη σκηνή όπου φαίνεται ρεπόρτερ του τηλεοπτικού σταθμού και συγκεκριμένα η Μαρία Σιαμπάνου, να γελάει, ένα πλάνο που έφερε την παρέμβαση – απάντηση του διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης Πάνου Παναγιωτόπουλου.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο κ. Παναγιωτόπουλος αρχικά διερωτάται: «Μπορεί η καταπόνηση, η αϋπνία, η αγωνία, το άγχος, να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν αλλόκοτες; Σε κινήσεις ξένες με τη σοβαρότητα και το βάρος των περιστάσεων;»

«Δυστυχώς, ναι. Και λογικά ο κόσμος εκπλήσσεται, κρίνει και επικρίνει. Ας κρατήσουμε, όμως, και ένα κλαδάκι κατανόησης, δυο λέξεις συγχώρεσης, για ένα νέο, σεμνό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι που βρέθηκε σε συνθήκες οριακές για το ρεπορτάζ του OPEN. Μαρία Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες ημέρες».