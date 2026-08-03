Επίσημο του Λύρατζη στον Ατρόμητο - Το «ευχαριστώ» του ΠΑΟΚ (pic)

Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Λευτέρη Λύρατζη στον Ατρόμητο - Το «ευχαριστώ» του ΠΑΟΚ στον παίκτη.

Οι Περιστεριώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 26χρονου δεξιού οπισθοφύλακα, ο οποίος αποκτήθηκε με ελεύθερη μεταγραφή από τον Δικέφαλο, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο.

Ο Λευτέρης Λύρατζης, μάλιστα, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ατρομήτου στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ατρομήτου:

«Παίκτης του Ατρομήτου είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Λευτέρης Λύραντζης, με ελεύθερη μεταγραφή! Επέλεξε τη φανέλα με το νούμερο «2», μίλησε για τη μετακίνησή του στην ομάδα μας και έχει θέσει ως στόχο, μαζί με τους νέους του συμπαίκτες, να κάνουν τον κόσμο να… γεμίζει το Περιστέρι κάθε Κυριακή!



Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Λευτέρη Λύραντζη για τα επόμενα δύο χρόνια, με ελεύθερη μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ, με τη συμφωνία των δύο ομάδων να προβλέπει τη διατήρηση ενός ποσοστού από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Λευτέρης Λύραντζης είναι 26 ετών (22/02/2000) και αγωνίζεται ως δεξιός μπακ, έχοντας καταγράψει τουλάχιστον και μία συμμετοχή με την Εθνική μας ομάδα, σε κάθε ηλικιακό επίπεδο.

Έχει φορέσει το εθνόσημο στην U17, U18, U19 και U21, ενώ η προσπάθειά του ανταμείφθηκε στον απόλυτο βαθμό τον Μάρτιο του 2022, όταν και έπαιξε με την ανδρική ομάδα της χώρας μας, σε φιλική συνάντηση απέναντι στο Μαυροβούνιο (για 75 λεπτά).

Ο νέος ποδοσφαιριστής της ομάδας μας προέρχεται από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Πέρυσι, κατέγραψε 32 συμμετοχές στην Stoiximan Super League με τον Πανσερραϊκό και είχε ένα γκολ και μία ασίστ, ενώ για πρώτη φορά στην καριέρα του αφήνει οριστικά τον ΠΑΟΚ και ανήκει σε άλλον σύλλογο.

Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2019 και τρία Κύπελλα (2018, 2019, 2021), ενώ ένα στατιστικό που ελάχιστοι γνωρίζουν είναι πως έχει σκοράρει σε 15 διαφορετικά ματς σε όλη του την καριέρα (18 γκολ συνολικά) και δεν έχει ηττηθεί ποτέ!

Πλέον, ο Λευτέρης Λύραντζης είναι… Ατρόμητος, θα φορά τον αριθμό «2» και πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις στο atromitosfc.gr:

«Νιώθω πολύ χαρούμενος και αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Ατρόμητος. Χαίρομαι που θα φοράω αυτήν τη φανέλα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο τεχνικός διευθυντής μου έδωσε πλήρως να καταλάβω πως υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό κλίμα στον σύλλογο. Ακριβώς το ίδιο αντιλήφθηκα και από τον προπονητή, όταν μιλήσαμε. Δεν δυσκολεύτηκα να πάρω αυτήν την απόφαση!

Έχοντας αντιμετωπίσει την ομάδα, τι ακριβώς είχες στο μυαλό σου, ακούγοντας τη λέξη «Ατρόμητος»;

«Έχοντας αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι μία πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Μία σκληρή έδρα, δύσκολα περνά κάποιος μέσα από το Περιστέρι. Το έχω βιώσει και ως αντίπαλος πολύ έντονα.

Γενικώς, η πορεία της ομάδας τόσα χρόνια στο πρωτάθλημα, έχει δείξει μία σταθερή απόδοση, πράγμα που την καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστική.»

Τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος από εσένα, μέσα στο γήπεδο;

«Εγώ σε κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα θα δώσω περισσότερο από το 100% του εαυτού μου, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της!»

Θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο του Ατρομήτου;

«Θα ήθελα να τους πω πως τους περιμένουμε στο γήπεδο, να στηρίξουμε την ομάδα και με τη δική μας την απόδοση και τα αποτελέσματα, θα θέλουμε να φέρουμε το κοινό μας πιο κοντά. Να κάνουμε το Περιστέρι να γεμίσει κάθε Σαββατοκύριακο, ώστε να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος και να το απολαύσει και αυτός!».

Λίγη ώρα αργότερα, οι Θεσσαλονικείς αποχαιρέτησαν τον παίκτη που ήρθε στον ΠΑΟΚ στα 12 του χρόνια και αποχωρεί ως άντρας πρωταθλητής και κυπελλούχος μετά από 14 γεμάτα χρόνια στον Δικέφαλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη μεταγραφή του Λευτέρη Λύρατζη στον Ατρόμητο ως ελεύθερου ποδοσφαιριστή.

Ήρθε στον ΠΑΟΚ το μακρινό 2012, ως ένα 12χρονο παιδί, και 14 χρόνια μετά αποχωρεί ως άντρας, πρωταθλητής και κυπελλούχος.

Ο Λευτέρης Λύρατζης πέρασε από όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας του PAOK Academy, κατέκτησε πρωταθλήματα με τις Κ15, Κ17 και Κ19 (2), πήρε την προαγωγή στην πρώτη ομάδα, αποτέλεσε μέλος των The Invincibles που κατέκτησαν το πρωτάθλημα της σεζόν 2018-19, ενώ πανηγύρισε και δύο κατακτήσεις Κυπέλλου Ελλάδας.

Συνολικά, με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ αγωνίστηκε σε 64 αναμετρήσεις, σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε δύο ασίστ.

Λευτέρη, σ’ ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά σου στην ομάδα και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της ζωής και της καριέρας σου!»