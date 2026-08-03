«Μία ανάσα από τον Ολυμπιακό ο Σαλάχ - Εντίν»

Ιστοσελίδα από το Μαρόκο στέλνει στον Ολυμπιακό τον 24χρονο αριστερό μπακ της Ρόμασ.

Η ιστοσελίδα «le360» από το Μαρόκο αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο 24χρονος αριστερός μπακ είναι πλέον μια ανάσα από τους Πειραιώτες και πολύ σύντομα η μετακίνησή του θα ολοκληρωθεί.

«Ο Μαροκινός αριστερός μπακ βρίσκεται στα πρόθυρα να γίνει η νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού, όπου θα επανενωθεί με τον συμπατριώτη του Αγιούμπ Ελ Κααμπί» αναφέρει αρχικά το ρεπορτάζ.

Το δημοσίευμα τονίζει ότι ο Σαλάχ Εντίν που αγωνίζεται στη Ρόμα, έχει μιλήσει με τον Ελ Κααμπί αλλά και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και υποστηρίζει πως ο ακραίος αμυντικός της Ρόμα θα φορέσει τα ερυθρόλευκα μετά το πρώτο ματς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν.

Αναφέρεται αναφέρεται επίσης στον Φρανσίσκο Ορτέγκα, λέγοντας πως πρέπει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ρίβερ Πλέιτ για να ανοίξει χώρο στο ρόστερ.



