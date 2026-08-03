Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

Σταδιακή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και τα φαινόμενα να περιορίζονται. Την ίδια ώρα, τα μελτέμια θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το Αιγαίο, κατά τόπους ισχυρά, χωρίς όμως να φτάνουν στα ακραία επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη, στη Δυτική Αττική, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σημειώθηκε πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων. Οι μέσες εντάσεις θα φτάνουν σήμερα γενικά τα 5 μποφόρ, ενώ στα πιο εκτεθειμένα σημεία, κυρίως στα σύνορα Βοιωτίας και Αττικής και στις υπήνεμες περιοχές πίσω από τον ορεινό όγκο του Κιθαιρώνα, ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν και τα 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Οι ριπές των ανέμων θα φτάνουν τα 40 έως 50 km/h. Από το μεσημέρι της Δευτέρας οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα παραμείνουν κατά τόπους ισχυρές. Από τις πρώτες βραδινές ώρες θα υποχωρήσουν περαιτέρω, με τις μέσες εντάσεις να μην ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα, με άφθονη ηλιοφάνεια και μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Οι άνεμοι έχουν πλέον εξασθενήσει αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και δεν παρουσιάζουν την ακραία συμπεριφορά που παρατηρήθηκε το τελευταίο διάστημα. Θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και πρόσκαιρα έως το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και κυρίως προς το Κάβο Ντόρο, τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία, λόγω της εξασθένησης των βοριάδων, θα σημειώσει μικρή άνοδο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς. Στα δυτικά και τα βόρεια η έντονη ζέστη θα διατηρηθεί, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ τοπικά θα αγγίξει και τους 39°C.

Την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Στα βορειοδυτικά ορεινά υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες σύντομες μπόρες, χωρίς ιδιαίτερη σημασία.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή ενίσχυση και θα επεκταθούν σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, φτάνοντας τα 6 μποφόρ και τοπικά στο κεντρικό, ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, με μικρή μόνο άνοδο έως περίπου έναν βαθμό στα ανατολικά, όπου θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς.

Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα διατηρηθούν στα 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ, κυρίως προς το Κάβο Ντόρο. Παράλληλα, θα ενισχυθούν και στα ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως στην Εύβοια και στα ανατολικά τμήματα της Αττικής, όπου θα φτάνουν κατά τόπους τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές μεταξύ 35 και 37 βαθμών, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες αναμένονται και την Πέμπτη, με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ, αλλά και στα ανατολικά ηπειρωτικά προς την Εύβοια και την ανατολική Αττική.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 39 βαθμούς. Σε πολύ κλειστές και ευπαθείς στη ζέστη περιοχές δεν αποκλείεται και λίγο παραπάνω.

Συνολικά, η εβδομάδα θα κυλήσει με αρκετή ζέστη, παρατεταμένη ηλιοφάνεια και περιορισμένα φαινόμενα, ενώ το μελτέμι θα εξακολουθήσει να αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στο Αιγαίο, αλλά με σαφώς μικρότερη ένταση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ωστόσο, η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ηλιοφάνεια και την απουσία αξιόλογων βροχών, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ξήρανση της βλάστησης. Έτσι, παρότι οι άνεμοι θα είναι γενικά πιο ήπιοι, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα παραμείνουν απαιτητικές και θα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η καύσιμη ύλη θα γίνεται ολοένα και πιο εύφλεκτη.

Πηγή: newsbomb.gr