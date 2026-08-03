«Πρώτη» για την ΑΕΚ - «Να τιμούμε την κληρονομιά μας, στόχος η κορυφή», τα λόγια του Παντερμαλή (vid)

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν.

Παρών, στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα ήταν ο εκτελεστικός διευθυντής της ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής, ο οποίος αφού καλωσόρισε όλες τις αθλήτριες και το προπονητικό σταφ, τόνισε στην ομιλία του προς την ομάδα:

«Ξεκινάει μια χρονιά που από τη δική μας πλευρά βάζουμε τις βάσεις ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας, που δεν είναι άλλος από την πρώτη θέση σε κάθε διοργάνωση. Η ΑΕΚ δεν έχει άλλη επιλογή από το να πρωταγωνιστεί. Θα παλεύουμε για τη νίκη πάντα. Κι όταν αυτή δεν είναι εφικτή, θα παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Γιατί εμείς είμαστε η ΑΕΚ και δεν θα τα παρατάμε ποτέ. Θα πρέπει να ξέρετε ότι αγωνίζεστε για έναν σύλλογο με μεγάλη και διαφορετική ιστορία, που εκφράζει ένα κομμάτι του Ελληνισμού. Κάθε φορά που θα αγωνιζόμαστε, θα τιμούμε αυτή την ιστορία δίνοντας τα πάντα.

Ξέρω ότι υπάρχουν στιγμές μέσα σε έναν αγώνα που το σώμα δεν μπορεί να ακολουθήσει. Εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να αναζητήσετε ψυχικά αποθέματα στο DNA της ΑΕΚ. Ενός συλλόγου που γεννήθηκε από ανθρώπους οι οποίοι, όταν οι δυνάμεις τους έμοιαζαν να τους εγκαταλείπουν, έβρισκαν τη δύναμη να κρατήσουν ζωντανές τις αξίες, την πίστη, τις οικογένειές τους και την ταυτότητά τους. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Και αυτή την κληρονομιά έχουμε χρέος να τιμούμε σε κάθε αγώνα».

Από την πλευρά του, ο προπονητής Στέλιος Κοζανίδης τόνισε μεταξύ άλλων στον δικό του χαιρετισμό:

«Είναι τιμή μας που ανήκουμε στην οικογένεια της ΑΕΚ. Οι στόχοι είναι πάντα υψηλοί, θέλουμε και το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Πάνω απ’ όλα να έχουμε υγεία, να είμαστε χαρούμενοι που ερχόμαστε στην προπόνηση. Με εσάς πρωτοπόρες, όλοι μαζί, θα πετύχουμε το στόχο μας. Το σήμα που φοράμε και εκπροσωπούμε μιλάει από μόνο του, οπότε δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Εμείς δουλεύουμε μόνο στο γήπεδο και είμαι σίγουρος ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Με τη στήριξη της διοίκησης, κάθε μέρα που περνάει, θα είναι μια καλύτερη μέρα και όλοι μαζί θα είμαστε ένα και θα είμαστε δίπλα σας. Όλες είσαστε το ίδιο. Κριτής μας είναι το γήπεδο. Για όλους μας. Είμαι 100% σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε γιατί σας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη».

Ατομικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησαν η Ελένη Στεφάτου και η Γεωργία Παυλοπούλου, που συνεχίζουν την αποθεραπεία τους λόγω τραυματισμών.