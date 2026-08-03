To νέο FIAT 500 Hybrid ήρθε με τιμή €18.990 (pics)

Με όφελος που φτάνει τα €1.800, η απόκτηση του πλέον εμβληματικού και στιλάτου αυτοκινήτου πόλης γίνεται ακόμα πιο εύκολη.

Το FIAT 500 Hybrid με το μοναδικό στιλ και την ακαταμάχητη γοητεία διατίθεται με νέες προωθητικές ενέργειες που ενισχύουν ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητά του.

Έτσι, η εισαγωγική τιμή για το επίπεδο εξοπλισμού Pop είναι οι €18.990. Το πολύ πλούσιο Icon ξεκινάει στις €19.990, με ζάντες αλουμινίου 16”, αυτόματο κλιματισμό, κεντρική οθόνη αφής 10,25” με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, θύρες USB Type A και Type C. Υπάρχουν επίσης ψηφιακός πίνακας οργάνων TFT 7”, αισθητήρες φώτων/βροχής, πίσω αισθητήρες στάθμευσης και cruise control, ενώ ενδιαφέρον έχει η επιλογή για σταθερή γυάλινη ηλιοροφή.

Το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού la Prima με €22.490 περιλαμβάνει επιπλέον ζάντες 17”, full LED προβολείς με αυτόματη ενεργοποίηση, λεπτομέρειες χρωμίου, θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ και καθίσματα, κεντρικό υποβραχιόνιο, βάση για επαγωγική φόρτιση smartphone, ειδική επένδυση ταμπλό, πίσω κάθισμα με αναδιπλούμενη πλάτη σε αναλογία 50/50, σκούρα φιμέ πίσω κρύσταλλα και κάμερα οπισθοπορείας.

Για τις εκδόσεις Cabrio οι τιμές είναι €21.790 και €24.290 στα επίπεδα εξοπλισμού Icon και la Prima αντίστοιχα, με την οροφή να έχει ηλεκτρική λειτουργία και στα δύο.

Αποτυπώνοντας με τον πλέον πειστικό τρόπο την τεχνογνωσία της FIAT στα αυτοκίνητα πόλης, το 500 Hybrid κινείται από υβριδικό κινητήρα FireFly 1,0 lt. Η μέγιστη ισχύς είναι 65 HP και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, καθώς και σύστημα Stop&Start. Η συγκεκριμένη διάταξη εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και υψηλή αποδοτικότητα, διατηρώντας τον σύγχρονο χαρακτήρα του μοντέλου.

Όλες οι εκδόσεις διατίθενται σε επτά χρωματικές επιλογές: Ocean Green, Sun of Italy, Rose Gold, Torino Blue, Ice White (χωρίς χρέωση), Onyx Black και Red Passion.

To FIAT 500 Hybrid είναι διαθέσιμο στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο πωλήσεων της μάρκας σε όλη την Ελλάδα, με 8ετή (ή 120.000 km) εργοστασιακή εγγύηση που μεταβιβάζεται.