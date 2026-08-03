Μπιλιώνης: «Αν είμαι υγιής, θα είμαι εκεί»

Ο Χαράλαμπος Μπιλιώνης μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ, αναφέρθηκε στην πορεία της Εθνικής Εφήβων στο Ευρωμπάσκετ U18, στον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, αλλά και στην πρόθεσή του να βοηθήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο μέλλον.

Η Εθνική Εφήβων επιστρέφει σήμερα στην Αθήνα μετά την συμμετοχή της στο Ευρωμπάσκετ U18 με την έκτη θέση της τελικής κατάταξης. Ο Χαράλαμπος Μπιλιώνης θα ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία από τους συμπαίκτες του με την επιστροφή στην Ελλάδα, καθώς ήταν ο άτυχος της διοργάνωσης. Τραυματίστηκε, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στον αγώνα με τη Σερβία.

Ο Μπιλιώνης έμεινε με την αποστολή ως το τέλος του τουρνουά και κάνει τον δικό του απολογισμό: «Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος κληθήκαμε σε ένα ανταγωνιστικό τουρνουά με ανταγωνιστικές ομάδες. Ουσιαστικά είμαστε η ίδια «φουρνιά» που είχε κατακτήσει την τέταρτη θέση στο Ευρωμπάσκετ U16. Ξέραμε από πριν τι θα αντιμετωπίσουμε και θέλαμε να στοχεύσουμε σε κάτι πολύ ψηλά».

Η στιγμή του τραυματισμού ήρθε στο πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι της σειράς, απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, όπως ήταν η Σερβία: «Αντιμετωπίσαμε γενικότερα δυνατές ομάδες, σχεδόν κάθε παιχνίδι κρινόταν στον πόντο. Βρεθήκαμε στην τρίτη θέση στον όμιλο, νικήσαμε τη Σερβία για να πάμε στους οχτώ της διοργάνωσης και ήμασταν πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό, γιατί στον όμιλο δεν είχαμε πάει τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Δυστυχώς για μένα ήταν και το παιχνίδι που τραυματίστηκα. Με την συμπαράσταση των συμπαικτών μου το ξεπέρασα και προσπάθησα να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορούσα την ομάδα από τον πάγκο, να τους εμψυχώσω. Είναι πολύ δύσκολο, όταν έχεις δουλέψει για κάτι να μην μπορείς να ανταποδώσεις όσα έχει «πάρει» μέσα στο παρκέ. Προσπάθησα για το καλύτερο για την ομάδα».

Από το πρώτο τζάμπολ ως το τελευταίο δευτερόλεπτο στο παρκέ οι νεαροί διεθνείς προσπάθησαν για το καλύτερο και ο Μπιλιώνης είναι ειλικρινής στον απολογισμό του: «Η πορεία ξεκίνησε με μια πολύ άσχημη ήττα από το Ισραήλ, που όπως και το παιχνίδι με τη Γαλλία κρίθηκαν σε ένα ριμπάουντ, ένα φάουλ και καταλήξαμε να πανηγυρίζουμε μια νίκη επί της Σερβίας, η οποία είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Δυστυχώς, παρά το ότι είχαμε φτάσει στο +29 χάσαμε από την Ισπανία, συνεχίσαμε να προσπαθούμε για το καλύτερο, κερδίζοντας το Ισραήλ. Στο τελευταίο παιχνίδι δεν ήρθε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Και πάλι όμως η ελληνική σημαία είναι σιτς έξι πρώτες θέσεις της Ευρώπης, νιώθουμε περήφανοι γι’ αυτό. Σίγουρα θα θέλαμε κάτι καλύτερο. Εννοείται αυτό… Δεν είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι».

Οι «μικρές» εθνικές ομάδες έχουν κάθε καλοκαίρι το δικό τους ραντεβού και ο Μπιλιώνης θέλει να είναι εκεί και την επόμενη φορά που θα κληθεί αν είναι υγιής: «Για μένα, παρά τον τραυματισμό, ήταν ένα όμορφο καλοκαίρι. Είναι μεγάλη τιμή να φοράς το εθνόσημο. Είναι κάτι που θα το θυμάσαι για μια ζωή. Γίναμε μια οικογένεια όλοι και ναι, αν είμαι καλά που είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να είμαι εκεί για την εθνική ομάδα και το επόμενο καλοκαίρι».