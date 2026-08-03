Μπεσίκτας: Έχει ποιότητα, αλλά της λείπει το κάτι παραπάνω στην Ευρώπη

Η Μπεσίκτας, πιθανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα Play-Offs του Conference League, διαθέτει μεγάλη ποιότητα και υψηλή χρηματιστηριακή αξία, αλλά στην Ευρώπη δείχνει πάντα να της λείπει το κάτι παραπάνω.

Το «Τριφύλλι» έμαθε από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε πριν λίγα λεπτά ότι θα αντιμετωπίσει στα Play-Offs του Conference League (εφόσον φτάσει εκεί) τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας και το SDNA σκιαγραφεί το προφίλ των Τούρκων.

Ρόστερ γεμάτο ποιότητα

Αδιαμφισβήτητα κανένας δεν μπορεί να υποτιμήσει το έμψυχο δυναμικό της τουρκικής ομάδας και την ποιότητα που αυτό διαθέτει. Η χρηματιστηριακή αξία της Μπεσίκτας ανέρχεται στα 202.4 εκατ. ευρώ και ξεχωρίζουν οι Κοκτσού (χαφ και αρχηγός), Τροσάρ (αξτρέμ από την Άρσεναλ), Νίμπελ (τερματοφύλακας από την Μπάγερν Μονάχου) αλλά και αρκετοί ακόμα παίκτες όπως ο Αγκμπαντού, ο Ράσιτσα, ο Ουατάρα και ο Τσέρνι. Γενικά πρόκειται για μια ομάδα με ισχυρό ρόστερ σε όλες τις γραμμές και αρκετές λύσεις για τον προπονητή της.

Προπονητής που βγήκε πρώτη φορά στο εξωτερικό

Νέος προπονητής των «Αετών» είναι ο Βιτσένζο Ιταλιάνο, που για πρώτη φορά έφυγε από την χώρα του. Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστός από την τριετία του στην Φιορεντίνα (2021-24), ενώ στην συνέχεια πέρασε από την Μπολόνια και παλαιότερα είχε προπονήσει τις Σπέτσια, Τραπάνι, Αρζιγκνάνο και Βιγοντίνα. Στα 48 του χρόνια πήρε την απόφαση να βγει εκτός Ιταλίας και σίγουρα αξίζει να παρακολουθήσουμε την πορεία που θα έχει στην Τουρκία.

«Καυτή» έδρα

Εκεί έγινε ο περσινός τελικός του Europa League και εκεί θα γίνει ο φετινός του Conference League. Ο λόγος για το «Besiktas Stadium» την έδρα της τουρκικής ομάδας που έχει χρητικότητα 42.684 θεατών και άνοιξε τις πύλες της το 2016. Ο κόσμος της Μπεσίκτας είναι μάλιστα ιδιαίτερα «θερμός» κι έτσι το γήπεδο έχει πάντα «καυτή» ατμόσφαιρα, γεγονός που δυσκολεύει πολύ κάθε αντίπαλο.

Πέρσι απογοήτευσε στην Ευρώπη, φέτος ψάχνει την... αντεπίθεση

Η περσινή σεζόν δεν κύλησε καθόλου καλά για την Μπεσίκτας. Στο Πρωτάθλημα τερμάτισε στην 4η θέση, συγκεντρώνοντας μόλις 60 βαθμούς και μένοντας στο -9 από την 3η Τραμπζονσπόρ και το -17 από την πρωταθλήτρια Γαλατασαράι! Ακόμα χειρότερα όμως ήταν τα πράγματα στην Ευρώπη, αφού αποκλείστηκε εύκολα από την Σαχτάρ Ντόνετσκ στα προκριματικά του Europa League (6-2 συνολικό σκορ) και έμεινε εκτός και από το Conference League από την Λωζάνη (2-1 συνολικό σκορ).

Φέτος λοιπόν οι Τούρκοι θέλουν να πάρουν το... αίμα τους πίσω και να φτάσουν πολύ ψηλότερα, έχοντας το ρόστερ και το κίνητρο για να το πετύχουν...