Αποφεύγει τα θηρία ο Παναθηναϊκός: Τι έβγαλαν τα υπογκρούπ

Μακριά από τη Χετάφε και πιθανότατα την Μπεσίκτας θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού αν φυσικά προκριθεί επί της ΤΣΣΚΑ 1948.

Τον αντίπαλό του στα πλέι οφ του Conference League θα μάθει το μεσημέρι (15:00) το Τριφύλλι, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό.

Ο Παναθηναϊκός θα κληρωθεί με μία εκ των:

Νικητής ζευγαριού Ελσίνκι – Μάδεργουελ

Ηττημένος ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς

Ηττημένος ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε

Νικητής ζευγαριού Κατόβιτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ

Νικητής ζευγαριού Βαλούρ – Νόρτζερλαντ

Εφόσον δεν προκύψει καμία μεγάλη έκπληξη δεν θα διασταυρωθεί με Μπενφίκα, Μπεσίκτας που είναι τα φαβορί κόντρα σε Χαρτς και Χράντετς Κράλοβε στο Europa League και όλοι οι υπόλοιποι αντίπαλοι θα τον βρουν σίγουρα σε θέση φαβορί.

