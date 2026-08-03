Καθησυχαστικές δηλώσεις του Ιραόλα για τον τραυματισμό του Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Αντόνι Ιραόλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ απέφυγε κάποιον τραυματισμό, μετά την ήττα της ομάδας του με 4-2 από τη Λιντς σε φιλικό προετοιμασίας στο Σικάγο την Κυριακή, αφού ο αμυντικός ζήτησε να γίνει αλλαγή στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου.

Η Λίβερπουλ δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει τον Τζέρεμι Φρίμπονγκ, ο οποίος ζήτησε να γίνει αναγκαστική αλλαγή στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου στη φιλική αναμέτρηση με τη Λιντς, καθώς η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει ήδη αρκετά προβλήματα τραυματισμών ενόψει της νέας σεζόν της Premier League.

Ο αμυντικός Τζο Γκόμες αναμένεται να χάσει την έναρξη της σεζόν λόγω μυϊκού τραυματισμού που υπέστη στη νίκη επί της Σάντερλαντ, ενώ οι Κόνορ Μπράντλεϊ, Ούγκο Εκιτικέ και Τζιοβάνι Λεόνι παραμένουν εκτός, καθώς συνεχίζουν την αποθεραπεία τους.

«Ο Τζέρεμι ζήτησε να γίνει αλλαγή, αλλά δεν νομίζω ότι πρόκειται για τραυματισμό», δήλωσε ο Ιραόλα στα μέσα ενημέρωσης της Λίβερπουλ μετά τον αγώνα.

«Ήταν απλώς μια επιβάρυνση και ελπίζω να μην έχει τραυματιστεί. Δεν νομίζω ότι χάσαμε κάποιον παίκτη».

Ο Ισπανός τεχνικός, που ανέλαβε τους Άγγλους τον Ιούνιο μετά την απόλυση του Ολλανδού Άρνε Σλοτ, δήλωσε ότι το παιχνίδι πρόσφερε χρήσιμα συμπεράσματα, καθώς ολοκληρώθηκε η περιοδεία της ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Προφανώς δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλεις, αλλά πιστεύω ότι ήταν ίσως το πιο χρήσιμο φιλικό που δώσαμε - με θετικά στοιχεία στο πρώτο ημίχρονο και αρνητικά στο δεύτερο», είπε.

«Μάθαμε πολλά σήμερα και πιστεύω ότι μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα και να διορθώσουμε ορισμένα πράγματα».