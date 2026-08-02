«Φέρνει πρόταση στον Παναθηναϊκό ο Τσιριβέγια»

Δημοσίευμα από το εξωτερικό υποστηρίζει πως ο Πέδρο Τσιριβέγια είναι έτοιμος να φέρει στον Παναθηναϊκό πρόταση για την παραχώρησή του.

Ο Πέδρο Τσιριβέγια έχει πάρει χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Πάκσι, όμως δημοσίευμα από το εξωτερικό τονίζει ότι οι εκπρόσωποί του έχουν ενημερώσει τον Στέφανο Κοτσόλη ότι άμεσα θα φέρουν πρόταση για την παραχώρησή του.

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, εφόσον το ποσό της πρότασης κριθεί ικανοποιητικό, τότε το «Τριφύλλι» θα εγκρίνει την μεταγραφή του Ισπανού μέσου, κάτι που θα εξοικονομήσει στην ομάδα και τα χρήματα του συμβολαίου του 29χρονου χαφ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα του «transferfeed»:

«Οι εκπρόσωποι του Πέδρο Τσριβέγια έχουν ενημερώσει τον Στέφανο Κοτσόλη ότι αναμένεται να φέρουν επίσημη προσφορά για τον Ισπανό μέσο στο εγγύς μέλλον. Εάν η πρόταση είναι ικανοποιητική, ο Παναθηναϊκός θα εγκρίνει αμέσως την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Εκτός από το ποσό της πώλησης, ο Παναθηναϊκός δεν θα χρειαστεί πλέον να καταβάλει το υψηλό μισθό του παίκτη, ο οποίος αμείβεται περίπου με 1.3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως».