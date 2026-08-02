Χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης ο Γκαϊδατζής στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών! (vids)

Μία ακόμη σπουδαία διάκριση πρόσθεσε η ελληνική κωπηλασία στο ενεργητικό της, με τον Πέτρο Γκαϊδατζή να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον μεγάλο τελικό, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του και διατηρώντας την πρωτοπορία μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

Ο Γκαϊδατζής ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 6:50.92, ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Γερμανός Φάμπιο Κρες με χρόνο 6:54.63, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Αυστριακός Κόνραντ Χουλτς, ο οποίος τερμάτισε σε 6:57.30.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ακόμη μία σημαντική στιγμή για την ελληνική κωπηλασία, με τον Γκαϊδατζή να επιβεβαιώνει την εξαιρετική του κατάσταση και να χαρίζει στη χώρα ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση.