Αποκάλυψη προέδρου Αστέρα: «Είχαμε συμφωνήσει με τον Βούτσεβιτς»!

Ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα, Ζέλικο Ντρτσέλιτς, μίλησε για τη νέα σεζόν, τις μεταγραφές, το συμβόλαιο με την Euroleague και αποκάλυψε πως είχε συμφωνήσει με τον Νίκολα Βούτσεβιτς, αλλά έμεινε στο ΝΒΑ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Meridian Sport»:

Για τον Βούτσεβιτς: «Είχαμε μια συμφωνία κυρίων πως αν δεν ερχόταν πρόταση από το NBA, θα φορούσε τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Στην περίπτωσή του τα χρήματα δεν αποτέλεσαν ποτέ παράγοντα».

Για τη νέα εποχή στον Ερυθρό Αστέρα: «Ο Τεόντοσιτς, ο Τόμιτς και ο Ναβάρο θα δώσουν στον σύλλογό μας μια νέα διάσταση», ενώ πρόσθεσε πως ο Ισπανός τεχνικός έδειξε από την πρώτη στιγμή πόσο ήθελε να εργαστεί στο Βελιγράδι και να εξελίξει το πρότζεκτ της ομάδας».

Για το ρόστερ: «Ο Τζάρεντ Μπάτλερ απέρριψε τεράστιες προτάσεις από την Ευρώπη προκειμένου να παραμείνει στον Ερυθρό Αστέρα. Σεν έχουμε τελειώσει ακόμη τη δουλειά. Αν παρουσιαστεί η ευκαιρία να ενισχυθούμε περαιτέρω, θα την εκμεταλλευτούμε».

Για τις φιλοδοξίες του: «Περισσότερες από τις μισές ομάδες της EuroLeague έχουν στόχο το Final Four. Θα ήταν ανεύθυνο να πω ότι δεν έχουμε αγωνιστικές φιλοδοξίες. Διατηρήσαμε τον κορμό, κάναμε σημαντικές προσθήκες και θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Για τη συμφωνία με την Euroleague: «Ο στόχος μας ήταν πάντα να αποκτήσουμε θέση στο μοντέλο των franchises. Πλέον γινόμαστε ισότιμο μέλος της διοργάνωσης, με δικαιώματα αλλά και σημαντικά έσοδα που θα βοηθήσουν τον σύλλογο να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο».