Παναθηναϊκός: Τρεις σημαντικοί τραυματισμοί, πριν τελειώσει ο Ιούλιος…

Αν η ατυχία ήταν Πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός θα ρωτούσε αυτή τη στιγμή: «Ποια είναι η Ρεάλ Μαδρίτης;». Απερίγραπτη γκίνια για το «Τριφύλλι».

Πολλές φορές το ισχυρό σοκ, μας κάνει να χάνουμε τη… μεγάλη εικόνα. Ενός ακόμη ισχυρότερου σοκ, το οποίο κρύβεται από τη στεναχώρια των στιγμών για τον Παύλο Παντελίδη. Ο οποίος υπέστη τραυματισμό χειρότερο απ’ αυτόν του Ματίας Λεσόρ τον Δεκέμβριο του 2024. Όταν και στο T-Center λιποθυμούσαν φίλαθλοι…

Πρώτα και πάνω απ’ όλα, μετρά η υγεία του παιδιού. Το οποίο μας «ράγισε» την καρδιά με τα δάκρυά του πριν περίπου ένα χρόνο, όταν έλεγε για τα αισθήματά του τη μέρα που έμαθε πως δεν θα συνεχίσει στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Λίγους μήνες μετά, αποκτήθηκε από το «Τριφύλλι» και ήταν μια ξεχωριστή χαρά για όλους. Σαν μια ιστορία που εξελίχθηκε όμορφα.

Αυτός ο θρίαμβος της προσπάθειας, ήρθε να «σκαλώσει» σε μια σημαντική αναποδιά. Ψυχολογικά τώρα χρειάζεται στήριξη ο Παντελίδης και δεδομένα θα την έχει απ’ όλη την οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Πέρα από τον ίδιο τον άνθρωπο, υπάρχει και η ομάδα. Όχι σε επίπεδο ανάγκης μεταγραφών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που λύνεται. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της ατυχίας των «πράσινων», την τελευταία μέρα του Ιουλίου έμαθαν πως χάνουν για τουλάχιστον μισή σεζόν, δεύτερο παίκτη τους.

Πέρα από τον Παντελίδη που δυστυχώς θα χάσει 4-6 μήνες, στο τελευταίο φιλικό της σεζόν πριν τρείς εβδομάδες, ο Ίνγκι Ίνγκασον υπέστη ολική ρήξη χιαστού. Μένοντας εκτός για το σύνολο της σεζόν.

Μία μέρα πριν το συγκεκριμένο φιλικό, ο Ντάβιντε Καλάμπρια αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο και έκανε εξετάσεις. Από εκεί διαπιστώθηκε ρήξη στον έξω πλάγιο. Με την απουσία του να υπολογίζεται στις 6 εβδομάδες, δηλαδή όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι, χάνοντας το σύνολο των προκριματικών και την αρχή του Πρωταθλήματος.

Ήδη λοιπόν δύο παίκτες σοβαρότατα τραυματίες, συν ένας ακόμη με σημαντικό διάστημα απουσίας. Πέρα από την ίδια την αγωνιστική απώλεια που είναι και το τελευταίο που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεται ο καθένας το πόσο ισχυρό σοκ έχουν υποστεί τα υπόλοιπα μέλη μιας ομάδας που δουλεύει τόσο καιρό μαζί στην προετοιμασία της.