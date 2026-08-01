Το... διαφορετικό challenge του ΠΑΟΚ: «Μην το προσπαθήσετε στο σπίτι» (vid)

Σ' ένα... ιδιαίτερο challenge συμμετείχαν οι τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκειας της προπόνησης.

Υπό τις οδηγίες του προπονητή τερματοφυλάκων του Δικεφάλου Βαγγέλη Λάππα, οι τερματοφύλακες της ομάδας συμμετείχαν σε ένα... ιδιαίτερο challenge.

Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ με μία δόση χιούμορ ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο «Μην το προσπαθήσετε στο σπίτι», με την ασπρόμαυρη προετοιμασία να συνεχίζεται ενόψει των δύο αγώνων με την Άντερλεχτ αλλά και γενικότερα της σεζόν, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει.

Δείτε το βίντεο:

