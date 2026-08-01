Τάσος Χαλκιάς: Κάηκε το εξοχικό του στο Πόρτο Γερμενό, η ανάρτηση του γιου του

Ολοσχερώς κάηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό, όπου μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά.

Ο γιος του ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς, μοιράστηκε το θλιβερό νέο με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους, δημοσιεύοντας μάλιστα μία φωτογραφία από το κατεστραμμένο σπίτι.

Βιώνοντας, όπως εξομολογήθηκε, μία μορφή πένθους, τόνισε ότι όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές και οικονομίες μιας ζωής έγιναν στάχτη μέσα σε μια νύχτα.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή του, κάνοντας γνωστή τη δυσάρεστη είδηση:

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα.

Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τωρα και για λίγο, πένθος».