Ανοιχτός... πόλεμος UEFA με Ινφαντίνο: «Παραιτήσου, αλλιώς θα θέσουμε θέμα εμπιστοσύνης»

Δημοσίευμα «βόμβα» της «Telegraph» για το μέλλον του προέδρου της FIFA.

Η UEFA με ανακοίνωση της άφηνε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τον Τζιάνι Ινφαντίνο ακόμη και της αποπομπής του από την FIFA τονίζοντας μεταξύ άλλων... «Η σημερινή ηγεσία της FIFA δεν έχει χάσει μόνο την εμπιστοσύνη της UEFA, αλλά και εκείνη πολλών ακόμη μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας».

Η βόμβα ήρθε από την Telegraph. Σε αποκλειστικό δημοσίευμά της αναφέρει ότι η UEFA κάλεσε τον Ινφαντίνο να αποχωρήσει από τον προεδρικό θώκο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ξεκαθαρίζοντάς του ότι εάν δεν το κάνει, τότε, εκείνη θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αποτελέσει παρελθόν.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως στην περίπτωση που ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν αποχωρήσει... οικειοθελώς από τον προεδρικό θώκο της FIFA τότε θα κινήσει τις διαδικασίες, θέτοντας ζήτημα εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του, και θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στην οποία διαδικασία θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν όλες οι συνομοσπονδίες μέλη της FIFA.