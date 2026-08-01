Σε πύρινο κλοιό η χώρα: Δείτε χάρτη με όλα τα ενεργά μέτωπα - Σε συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός

Δεν έχουν τέλος οι φωτιές στη χώρα μας, με τα μέτωπα να είναι πολλαπλά και τις επόμενες ώρες να αναμένονται ιδιαίτερα κρίσιμες.

Μετά την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, η φωτιά εξακολουθεί σήμερα να καίει εκτάσεις στη περιοχή, με την κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό και το Προσίλιο να είναι δραματική.

Η φωτιά στη Βοιωτία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με την Πυροσβεστική να δίνει μάχη με τις φλόγες από το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου.

Παρακάτω φαίνονται τα πύρινα μέτωπα στη χώρα μας που έχουν προκαλέσει την πλήρη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Όπως είπε ο κ. Τουρνάς οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία είτε να μην μπορούν να κάνουν ρίψεις λόγω ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων.

«Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον μηχανισμό στα όρια του», αναφέρει.

Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ενώ επισήμανε ότι «σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς».

Πηγή: iefimerida.gr