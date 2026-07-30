Αδιανόητη αυτοκτονία της Εθνικής Εφήβων που έχασε διαφορά 29 πόντων κι αποκλείστηκε από την Ισπανία (66-69) στο Eurobasket U18!

Όχι έτσι. Η Γαλανόλευκη σε μία πρωτοφανή ανατροπή έχασε το +29 που είχε τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και το +22 της ανάπαυλας και γνώρισε την ήττα-αποκλεισμό από την Ισπανία από την τετράδα του Eurobasket U18.

Είναι χαρακτηριστικό πως η Εθνική ήταν μπροστά για 35:41 λεπτά στην αναμέτρηση, με τους «φούριας ρόχας» να έχουν προβάδισμα για μόλις 2:54 και το τελικό +3 να είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο ματς!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δέχθηκε ένα απίθανο επιμέρους 43-18 στο δεύτερο ημίχρονο κι έχασε την ευκαιρία να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Πρώτος σκόρερ για την Εθνική ήταν ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου με 24 πόντους, με τον Δημήτρη Πούλο να έχει 12 και τον Αλέξανδρο Σκληρό 10.

Γιατ την Ισπανία ξεχώρισαν οι Ουμπέρτο Ρουίθ με 22 πόντους και Γκεράρντ Φερνάντεζ με 15.

Τα δεκάλεπτα: 29-13, 48-26, 59-43, 66-69

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς