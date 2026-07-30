Η UEFA θέλει τον Αλ Κελαϊφί απέναντι στον Ινφαντίνο για την ηγεσία της FIFA!

H UEFA πιέζει τον Νάσερ Aλ-Κελαΐφι να βρεθεί απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο διεκδικώντας την προεδρία της FIFA, πιστεύοντας ότι είναι εκείνος που διαθέτει το ιδανικό προφίλ για να διεκδικήσει το αξίωμα στις εκλογές του Μαρτίου 2027.

Μια εξέλιξη που αναφέρουν ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο, υπογραμμίζοντας παράλληλα την στεναρή -έως τώρα- αντίσταση του προέδρου της Παρί Σεν Ζερμέν.

«Ο Νάσερ δεν έχει καμία απολύτως φιλοδοξία, καμία πρόθεση και κανένα ενδιαφέρον για αυτόν τον ρόλο στη FIFA. Θα συνεχίσει να υποστηρίζει διακριτικά όλους τους θεσμούς του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου», υποστήριξε μέλος του στενού κύκλου του προέδρου της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η UEFA βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την FIFA, μετά την αποκάλυψη της παγκόσμιας ομοσπονδίας σχεδίου που προβλέπει τη δημιουργία μιας εταιρείας, της FIFA Forward Enterprise (FFE), υπεύθυνης για τη διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων της (τηλεοπτικές μεταδόσεις, χορηγίες, έκδοση εισιτηρίων, αδειοδότηση) και των διοργανώσεων (Παγκόσμιο Κύπελλο, Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, ανδρών και γυναικών).

Οι ιδιώτες επενδυτές θα μπορούν να κατέχουν μετοχές, αλλά θα παραμείνουν μειοψηφικοί μέτοχοι, ενώ η FIFA αναμένει να συγκεντρώσει έως και 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 3,662 δισεκατομμύρια ευρώ), με βάση μια αποτίμηση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων (17,437 δισεκατομμύρια ευρώ).

Σίγουρα η πίεση της UEFA στον Νασέρ Αλ Κελαϊφί δεν θα σταματήσει σε μία πρώτη δική του άρνηση, αφού-όχι άδικα- θεωρείται μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο 52χρονος Καταριανός πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, κρατώντας πλέον τους δύο τίτλους Champions League, είναι επικεφαλής ενός νικηφόρου συλλόγου και ένα γνωστό δημόσιο πρόσωπο, έχει επίσης συνεργαστεί με την UEFA για αρκετές σεζόν, ενώ είναι και αντιπρόεδρός της.

Αντιστάθηκε κατά του σχεδίου της ευρωπαϊκής Super League τον Απρίλιο του 2021, στη συνέχεια έγινε πρόεδρος της ευρωπαϊκή ένωσης συλλόγων, ECA και μετά της EFC, με δικαίωμα συμμετοχής σε σημαντικές συναντήσεις της FIFA.

Επιπλέον έχει διεθνείς επαφές. Και ενώ η πλειοψηφία των 55 συνδεδεμένων ομοσπονδιών αναμένεται να τον υποστηρίξουν σε περίπτωση που θέσει υποψηφιότητα εναντίον του Τζιάνι Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA, θα μπορούσε επίσης να προσελκύσει ηγέτες σε άλλες ηπείρους.

Έμπιστος σύμβουλος του Εμίρη του Κατάρ, για τον οποίο υπηρετεί ως υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, ασκεί σημαντική επιρροή και απολαμβάνει πολυάριθμων υποστηρικτών εντός της AFC (Ασία).

Και στην Αφρική, και παρά τη σαφή υποστήριξη του προέδρου της CAF προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο, δεν θα ξεκινούσε από το μηδέν, αφού μπορεί να βασιστεί στην υποστήριξη των πολυάριθμων προέδρων ομοσπονδιών με τους οποίους έχει καλλιεργήσει στενές σχέσεις εδώ και χρόνια.

Σίγουρα η CONMEBOL (Νότια Αμερική) φαίνεται δεσμευμένη στον Τζιάνι Ινφαντίνο όσο ο Αλεχάντρο Ντομίνγκες παραμένει πρόεδρος.

Είναι σημαντικό επίσης ότι ο Νάσερ αλ-Κελαϊφί είναι πολύ καλά εξοικειωμένος με τα ζητήματα που αφορούν τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ως πρόεδρος του BeIN Media Group, του κύριου οικονομικού υποστηρικτή της FIFA, ιδίως για τη μετάδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχει ισχυρή γνώση του κόσμου των μέσων ενημέρωσης και των εσωτερικών λειτουργιών του.

H διαδικασία της εκλογής προέδρου, θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 77ου συνεδρίου της FIFA τον Μάρτιο του 2027, που θα γίνει στο Ραμπάτ (Μαρόκο) και ο νέος πρόεδρος θα ανακηρυχθεί στις 18 του ίδιου μήνα.

Ο 56χρονος Ελβετός, γιος Ιταλών μεταναστών γονέων από την Καλαβρία και τη Λομβαρδία συμπλήρωσε μια δεκαετία στο τιμόνι της FIFA στις 26 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που όρισε η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, οι υποψήφιοι πρόεδροι έχουν προθεσμία έως τις 18 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους για να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους εκ μέρους των ομοσπονδιών-μελών, και η προθεσμία για την κοινοποίηση στις ομοσπονδίες των ονομάτων των υποψηφίων που προτάθηκαν και έγιναν δεκτοί από τον οργανισμό είναι η 18η Φεβρουαρίου.