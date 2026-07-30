Σύζυγος Γιόβιτς: «Ο Λούκα βρήκε ξανά τον εαυτό του - Η καλύτερη σεζόν της καριέρας του είναι μπροστά του»

Η σύζυγος του Λούκα Γιόβιτς, Σοφία Μιλόσεβιτς, έδωσε μεγάλη συνέντευξη όπου μίλησε για τη ζωή στην Αθήνα και όσα έδωσε και δίνει η ΑΕΚ στον άνδρα της.

Η σύζυγος του Σέρβου τόνισε πως, για πρώτη φορά, ένιωσαν ότι έγιναν πραγματικά αποδεκτοί από τον κόσμο, υπογραμμίζοντας πως οι Έλληνες τους υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη αγάπη μόλις έμαθαν ότι προέρχονται από τη Σερβία.

Η ίδια χαρακτήρισε την Ελλάδα ως το μέρος όπου η οικογένεια Γιόβιτς βρήκε την ηρεμία της, ενώ αποκάλυψε ότι ακόμη και τα παιδιά τους προσαρμόστηκαν άμεσα στη ζωή στην Αθήνα. Επίσης εξέφρασε την πίστη της πως ο σύζυγος της έχει βρει ξανά τον δρόμο του στην ΑΕΚ, υποστηρίζοντας ότι οι κιτρινόμαυροι τού έδωσαν την ευκαιρία να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του και να δείξει ξανά την πραγματική του αξία. «Πιστεύω ότι η καλύτερη σεζόν της καριέρας του είναι μπροστά του», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο, αρκεί να πιστέψει ακόμη περισσότερο στις δυνατότητές του.