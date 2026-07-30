Η ατάκα του Βίντσιτς για τη συμπεριφορά του Μέσι στον τελικό

O Σλοβένος διαιτητής του Ισπανία - Αργεντινή 1-0 (παρ) στο τελικό του Μουντιάλ, ο οποίος έχει ήδη ανακοινώσει ότι «κρεμάει» τη σφυρίχτρα του, επέστρεψε πρόσφατα στη χώρα του και έδωσε συνέντευξη στο κανάλι «Sport».

Ο Σλάβκο Βίντσιτς ρωτήθηκε για τη συζήτησή του με τον Λιονέλ Μέσι κατά τη διάρκεια του τελικού και είπε μόνο δυο ατάκες: «Θα αφήσω αυτή τη συζήτηση στο γήπεδο. Αλλά μπορώ να πω ότι ο Μέσι συμπεριφέρθηκε με αθλητικό τρόπο».

Για τον Σλοβένο, η επιλογή του από τη FIFA ήταν ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε:

«Στην αρχή, ήταν ένα σοκ. Μετά ένιωσα περήφανος για την ομάδα διαιτησίας μας, η οποία θα εκπροσωπούσε τη Σλοβενία ​​σε μια τόσο σημαντική σκηνή, στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο. Ήμουν επίσης περήφανος για την ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Σλοβενίας. Ήξερα ότι ήταν μια μεγάλη ευθύνη. Έπρεπε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την εμπιστοσύνη και να ολοκληρώσουμε με επιτυχία τον αγώνα. Μια ολόκληρη διαιτητική καριέρα περιορίζεται σε έναν μόνο αγώνα. Η ευθύνη είναι τεράστια, αν και πιστεύω ότι η στρατηγική μας ήταν σωστή».

Επιπρόσθετα, μίλησε για τη χρήση του VAR: «Ένα λάθος μπορεί να διορθωθεί ελέγχοντας το βίντεο. Με την ταχύτητα του σύγχρονου ποδοσφαίρου, είναι αδύνατο να δεις τα πάντα. Δεν μπορώ να φανταστώ τη διαιτησία χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας».