Το μπαμ έγινε: Ο Παναθηναϊκός τα «έσκασε» και υπέγραψε τον Φρανσίσκο!

Το SDNA προανήγγειλε από το βράδυ της Δευτέρας ανατροπή εντός των επόμενων ωρών και η ανατροπή ήρθε! Ο Παναθηναϊκός μετά από συζητήσεις που κράτησαν… δύο μήνες συνολικά και 5 μέρες εσχάτως, έκανε δικό του αυτόν που ήταν η Νο1 επιλογή από την πρώτη στιγμή: Τον Σιλβέν Φρανσίσκο που θα συμπληρώσει το μοναδικό κενό που υπήρχε στο πράσινο παζλ.

Οι άνθρωποι της πράσινης ΚΑΕ έτρεξαν από την Παρασκευή μια τρελή κούρσα διαπραγματεύσεων με αίσιο τέλος όμως, καθώς εκμεταλλεύτηκαν την αδυναμία της Βιλερμπάν να δώσει εγγυήσεις χρηματοδότησης στο γαλλικό κράτος και κατ' επέκταση να δημιουργήσει αμφιβολίες και σύννεφα στους ίδιους τους παίκτες.

Ο Τόνι Πάρκερ δεν έδειξε αρχικά να πείθεται ως προς την παραχώρηση του Φρανσίσκο, αλλά κάπου εκεί λειτούργησε η... τρέλα του Γιαννακόπουλου να κάνει πράξη όλες τις επιθυμίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και να υλοποιήσει τη βασική του επιλογή για τον «άσο».

Ο Γιαννακόπουλος έκανε το… απονενοημένο: έπεισε τη γαλλική ομάδα να αφήσει τον Φρανσίσκο και μετά από συζητήσεις κάποιων ημερών, ο Πάρκερ αποδέχθηκε αυτό που έμοιαζε προδιαγεγραμμένο σε ένα deal 11,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, ο καλύτερος πόιντ γκαρντ της περυσινής Euroleague, όπως αναδείχθηκε έπειτα από ψηφοφορία, θα ντυθεί στα πράσινα.

Ο Φρανσίσκο είχε ήδη ψηθεί βλέποντας την γαλλική παροικία στο "T-Center", οι Λεσόρ, Γιαμπουσέλε και Φαλ τον… πολιόρκησαν και το τριετές συμβόλαιο, που θα του αποφέρει άνω των 3,5 εκατ. ετησίως, τον οδήγησε στην απόφαση να ενταχθεί στο πληρέστερο ρόστερ που είχε ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια.

Η κίνηση ματ του Παναθηναϊκού με Τολιόπουλο

Τι έκανε επί της ουσίας ο Παναθηναϊκός; Πήρε το ένα εκατομμύριο από τον Άρη για την πώληση του Τολιόπουλου, τον οποίο πέρυσι είχε αγοράσει έναντι 30.000€. Επιπλέον, χρήματα για το συμβόλαιο του παίκτη υπήρχαν ήδη και διαθέσιμα από την παραχώρηση του Όσμαν. Κάπως έτσι ήρθε και το mega deal με τους Γάλλους.

Ως εκ τούτου, οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία το σχέδιο των 20 ημερών φτιάχνοντας σωστά τη χημεία της ομάδας, πρώτα με αποσυμφόρηση και έπειτα με προσθήκη ποιότητας, εμπειρίας και της προπονητικής κατεύθυνσης που θέλει να δώσει ο κορυφαίος προπονητής όλων των εποχών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γιατί αυτός ξέρει!

Η επιθυμία του παίκτη και η μείωση που δέχθηκε για να πάει στον Παναθηναϊκό!

Καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση της υπόθεσης έπαιξε η επιθυμία του Φρανσίσκο. Ο Γάλλος πόιντ γκαρντ είχε υπογράψει στη Βιλερμπάν με αποδοχές που έφταναν τα 5 εκατ ευρώ ετησίως!

Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε επ' ουδενί να διαταράξει τις ισορροπίες και ξεκαθάρισε στον Φρανσίσκο ότι δεν προτίθεται να φτάσει σε αυτά τα νούμερα.

Ο Γάλλος το αποδέχθηκε και για να προχωρήσει η μεταγραφή του, «άφησε» ένα σημαντικό ποσό από το συμβόλαιο που είχε υπογεγραμμένο για να πάρει αυτό που ήθελε: Τη φανέλα του Παναθηναϊκού και μαζί φυσικά ένα σίγουρο συμβόλαιο.

Κι έτσι η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται για τον Παναθηναϊκό με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, στο πιο «ακριβό» σε ψώνια καλοκαίρι των τελευταίων ετών.