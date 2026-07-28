«Λύγισε» την Σπαρτάκ Τρνάβα στα πέναλτι και περιμένει τον Παναθηναϊκό η ΤΣΣΚΑ 1948!

Την αντίπαλο του στην επόμενη φάση του Conference League γνώρισε ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση που προκριθεί από την Πάκσι μετά τη νίκη με σκορ 2-1 στην Ουγγαρία, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας να προκρίνεται ενάντια στην Σπαρτάκ Τρνάβα.
Μετά το 0-0 του πρώτου ματς, οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν ξανά στον κανονικό χρόνο να λύσουν τις διαφορές τους, το παιχνίδι παρέμενε χωρίς σκορ (0-0) και οδηγήθηκε στην παράταση.
Έτσι συνεχίστηκε και ο έξτρα χρόνος με το 0-0 να μην αλλάζει και οι δύο ομάδες έλυσαν τις διαφορές στα πέναλτι. Εκεί οι Βούλγαροι αποδείχθηκαν πιο εύστοχοι και με σκορ 5-3 πήραν τελικά την πρόκριση και θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Παναθηναϊκός - Πάκσι.