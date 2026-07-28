«Λύγισε» την Σπαρτάκ Τρνάβα στα πέναλτι και περιμένει τον Παναθηναϊκό η ΤΣΣΚΑ 1948!

Ματς για γερά νεύρα στη Βουλγαρία, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 να παίρνει τελικά την πρόκριση στα πέναλτι κόντρα στην και περιμένει τον Παναθηναϊκό.

Την αντίπαλο του στην επόμενη φάση του Conference League γνώρισε ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση που προκριθεί από την Πάκσι μετά τη νίκη με σκορ 2-1 στην Ουγγαρία, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας να προκρίνεται ενάντια στην Σπαρτάκ Τρνάβα.

Μετά το 0-0 του πρώτου ματς, οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν ξανά στον κανονικό χρόνο να λύσουν τις διαφορές τους, το παιχνίδι παρέμενε χωρίς σκορ (0-0) και οδηγήθηκε στην παράταση.

Έτσι συνεχίστηκε και ο έξτρα χρόνος με το 0-0 να μην αλλάζει και οι δύο ομάδες έλυσαν τις διαφορές στα πέναλτι. Εκεί οι Βούλγαροι αποδείχθηκαν πιο εύστοχοι και με σκορ 5-3 πήραν τελικά την πρόκριση και θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Παναθηναϊκός - Πάκσι.