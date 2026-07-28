Ισόπαλη η φιλική αναμέτρηση μεταξύ Αστέρα AKTOR και Σπάρτα Ρότερνταμ

Ο Αστέρας AKTOR αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Σπάρτα Ρότερνταμ.

Ανταγωνιστικός εμφανίστηκε στο απαιτητικό φιλικό απέναντι στην Σπάρτα Ρότερνταμ ο Αστέρας AKTOR, με το ματς να λήγει στο 1-1.

Οι Αρκάδες προηγήθηκαν στο 41' με τον Μπαρτόλο να σκοράρει από το ύψος της περιοχής, με το 1-0 να μένει έως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Σπάρτα ανέβασε ρυθμούς και κατάφερε από νωρίς να φέρει το ματς στα ίσα. Στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης, η μπάλα έφτασε μέσα στη περιοχή του Αστέρα και ο Ελ Μεφτάχι την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1.

Ο Αστέρας AKTOR είχε την ευκαιρία να κάνει το 2-1, με τον Κιμπιόκα να σουτάρει από τα αριστερά όμως ο Μπεντάρεκ απομάκρυνε σε κόρνερ και έτσι το 1-1 ήταν το τελικό σκορ της φιλικής αναμέτρησης.

Επόμενο φιλικό για τους «κιτρινομπλέ» την Παρασκευή (31/7, 20:00) απέναντι στην Ντεν Χάαχ, το οποίο θα είναι και το τελευταίο στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους στην Ολλανδία.

Asteras AKTOR: Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Σίλβα, Λάσκαρης, Μέντεζ, Έντερ, Μπουζούκης, Μπαρτόλο, Ορόθκο, Κετού, Ρικαρντίνιο

Σπάρτα Ρότερνταμ: Μπεντάρεκ, Ράιθ, ντε Λιχτ, Κιντέρο, Βιανέλο, Μπάας, φαν Μπέργκεν, Τόρνστρα, Θόρισον, Ελ Μεφτάχι, Ιντέχο