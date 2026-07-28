Φιλική ήττα της Εθνικής Γυναικών από το Αζερμπαϊτζάν

Στο πρώτο φιλικό τεστ των δύο ομάδων που διεξήχθη στο κλειστό του Μαρκόπουλου, οι Αζέρες εμφανίστηκαν πιο έτοιμες και πήραν τη φιλική νίκη.

Με τη «γαλανόλευκη» να καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες των Κυπαρίσση, Γράβαρη, Κλέπκου (τραυματίες), αλλά και την απώλεια της Μπάκα (αποχώρησε από την Εθνική λόγω προσωπικού προβλήματος) η Εθνική είχε φανερή έλλειψη ρυθμού στην εκκίνηση του αγώνα, αλλά όσο η περνούσε η ώρα η εικόνα της βελτιωνόταν και στις λεπτομέρειες δεν μπόρεσε να οδηγήσει το ματς στο τάι μπρέικ.

Στα δύο πρώτα σετ, το σερβίς του Αζερμπαϊτζάν δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στην ομάδα του Απόστολου Οικονόμου, καθώς οι αντίπαλοι σημείωσαν 10 από τους συνολικά 11 άσσους τους. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα δεν κατάφερε να απειλήσει από την τελική γραμμή

Η εικόνα αυτή άλλαξε από το τρίτο σετ και μετά καθώς όχι μόνο βελτιώθηκε στην υποδοχή, αλλά πιέσε στο σερβίς (6 άσσοι) και λειτούργησε καλύτερα στο μπλοκ (5 από τα 7 συνολικά ήρθαν στο τρίτο σετ). Μάλιστα στο δ’ σετ με μία πολύ νεανική επτάδα (Τικμανίδου, Αγγελοπούλου, Αντωνακάκη, Τάνη, Γκιούρδα Χατζηυεστρατιάδου, Παπαγεωργίου) η Εθνική μας προηγήθηκε 23-20, αλλά το Αζερμπαϊτζάν έκανε την ανατροπή.

Αύριο (29/7) θα πραγματοποιηθεί κοινή προπόνηση ενώ την Πέμπτη (30/7) θα διεξαχθεί και πάλι στο Μαρκόπουλο το νέο φιλικό των δύο ομάδων (ώρα έναρξης 16:00).

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 14-16, 15-21, 17-25

2ο σετ: 4-8, 8-16, 15-21, 17-25

3ο σετ: 5-8, 13-16, 21-20, 25-21

4ο σετ: 8-6, 16-14, 21-19, 24-26

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 6 άσσους, 49 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και του Αζερμπαϊτζάν προήλθαν από 11 άσσους, 43 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (17-25, 17-25, 25-21 24-26) σε 132′

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 9 (5/10 επ., 1 ΄σσος, 3 μπλοκ), Τικμανίδου 11 (11/35 επ., 50% υπ.-14% άριστες), Κωνσταντινίδου 4 (1/1 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Τοντάι 4 (3/7 επ., 1 μπλοκ), Μπακοδήμου 4 (4/14 επ., 33% υπ. – 13% άριστες), Ανθούλη 14 (12/29 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 43% υπ.-14% άριστες), Αντωνακάκη (λ, 50% υπ. – 25% άριστες), Καραμπάση, Τάνη, Γκιούρδα 2 (2/9 επ.), Παπαγεωργίου 5 (3/10 επ., 2 άσσοι), Αγγελοπούλου 9 (8/23 επ., 1 άσσος, 33% υπ.-11% άριστες)

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ: Ρούμπαν 22 (19/48 επ., 3 άσσοι, 44% υπ.-30% άριστες), Αμπντουλαζίμοβα 11 (2/10 επ., 2 άσσοι, 7 μπλοκ), Μπέσμαν 4 (0/1 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Ραχίμοβα 18 (14/43 επ., 4 άσσοι), Στεπανένκο 2 (1/15 επ., 1 μπλοκ), Κίριλιουκ 8 (7/12 επ., 1 άσσος) / Γκουλούγιεβα (λ, 64% υπ.-27% άριστες), Καρίμοβα Γ. (λ), Ιμάνοβα, Καρίμοβα Ου.,