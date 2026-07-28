Σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης λόγω αρρυθμιών ο Λαπόρτα

Με δημοσίευση του στα social media ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα ανέφερε ότι εισήχθη σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης λόγω αρρυθμιών.

Ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του έδωσε μέσω των λογαριασμών του στα social media ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, λίγες ώρες μετά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης.

Ο 64χρονος αποκάλυψε ότι υπέστη επεισόδιο καρδιακής αρρυθμίας, το οποίο αντιμετωπίστηκε με επιτυχία έπειτα από την ιατρική παρέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο νοσοκομείο της Βαρκελώνης.

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Λαπόρτα ανέφερε:

«Όλα πήγαν πολύ καλά. Η αρρυθμία μου αντιμετωπίστηκε με επιτυχία και η καρδιά μου έχει πλέον επανέλθει σε φυσιολογικό ρυθμό. Είμαι βαθιά ευγνώμων στους εξαιρετικούς γιατρούς, νοσηλευτές και σε όλο το προσωπικό του Hospital de Barcelona, υπό την καθοδήγηση του δρος Τζόρντι Μορίγιας. Έκαναν εξαιρετική δουλειά.

Πέρα από τη γνώση και την επιστημονική τους κατάρτιση, ξεχώρισαν για την ανθρωπιά, την κατανόηση, την υπομονή και τη φροντίδα τους, τιμώντας την ιατρική επιστήμη και τον Όρκο του Ιπποκράτη. Αποτελεί ακόμη μία απόδειξη του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών υγείας στη Βαρκελώνη και την Καταλονία. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος και για το ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα, με επικεφαλής τον δρα Τσάβι Κορμπέγια, καθώς και για τη διευθύντρια του γραφείου μου, Μανανά Γκεοργκάντζε, η οποία συντόνισε άψογα όλη τη διαδικασία.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον δρα Βαλεντί Φουστέρ και την ομάδα του στο Mount Sinai για τις πολύτιμες συμβουλές τους, που μου έδωσαν ηρεμία, καθώς και τον δρα Μπρουγάδα, ο οποίος συνέστησε τη θεραπεία για την αποκατάσταση της αρρυθμίας.

Τέλος, ευχαριστώ όλους όσοι μου συμπαραστάθηκαν και μου έστειλαν μηνύματα στήριξης, τα παιδιά μου, τα αδέλφια μου, την οικογένεια και τους φίλους μου. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου».