Πωλητήριο σε Κοτάρσκι, αποχωρεί άμεσα από την Κοπεγχάγη!

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Δανία, ο Κροάτης τερματοφύλακας ζήτησε να αποχωρεί από την Κοπεγχάγη που ψάχνει τερματοφύλακα!

Μόλις ένα χρόνο θα κρατήσει, όπως όλα δείχνουν, η θητεία του Ντόμινικ Κοτάρσκι στην Κοπεγχάγη. Ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ ζήτησε να αποχωρήσει από την ομάδα της Δανίας, η οποία βρίσκεται ήδη στην αγορά για ανεύρεση αντικαταστάτη.

Σύμφωνα με την Bold, ο Κροάτης τερματοφύλακας εξέφρασε την επιθυμία του να αλλάξει άμεσα ομάδα, με την Κοπεγχάγη να κάνει δεκτό το αίτημα και να περιμένει προτάσεις που να πλησιάζουν το ποσό που ξόδεψε πέρσι (περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ) για να τον πάρει από τον ΠΑΟΚ.

Το δημοσίευμα αναφέρει για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού που φαίνεται να στρέφεται στον Στέφαν Ορτέγκα και τονίζει ότι η Κοπεγχάγη είναι διατεθειμένη να δεχθεί και μία οικονομική ζημιά σε σχέση με το ποσό που έδωσε πέρσι στον ΠΑΟΚ, προκειμένου να αλλάξει σελίδα και να ικανοποιήσει το αίτημα του Κοτάρσκι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή οι ζυμώσεις για την μεταγραφή του Κοτάρσκι είναι πυρετώδεις, με τις εξελίξεις να αναμένονται πολύ γρήγορα.