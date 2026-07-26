Θυμίζει κάτι απο Παναθηναϊκό: Το χρυσό της Εθνικής έχει «πράσινη» σφραγίδα!

Επιτέλους ήρθε: Η Εθνική ομάδα κατέκτησε το πρώτο χρυσό στην ιστορία της στο World Cup, με τον Παναθηναϊκό να είναι ο κύριος αιμοδότης της Γαλανόλευκης!

Η κατάρα επιτέλους «έσπασε»! Η Εθνική μετά από χρόνια και 5 χαμένους τελικούς έφτασε επιτέλους σε μία δικαίωση ζωής, αφού έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφή του κόσμου.

Μία στιγμή που ίσως σηματοδοτεί μία νέα αρχή στη Γαλανόλευκη, με τον Παναθηναϊκό πλέον όχι μόνο να μην είναι κομπάρσος, αλλά ο κύριος αιμοδότης της Εθνικής.

Το «τριφύλλι» έχει αλλάξει σελίδα στο πόλο, έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια και συνέχισε το φετινό καλοκαίρι τις εντυπωσιακές κινήσεις, δείχνοντας πως το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό!

Και η απόδειξη ήρθε στην Αυστραλία, με τον Παναθηναϊκό να έχει για πρώτη φορά στην ιστορία του 5 παίκτες στη Γαλανόλευκη, που καθάρισαν τόσο τον ημιτελικό με την Ιταλία, όσο και τον τελικό κόντρα στο μεγαθήριο της Ουγγαρίας.

Απέναντι στο συγκρότημα του Σάντρο Καμπάνια οι παίκτες του «τριφυλλιού» πέτυχαν συνολικά τα 7 από τα 10 γκολ της Εθνικής, με τον Γκιουβέτση να έχει 3, τον Σκουμπάκη 2 και τους Χαλυβόπουλο και Καλογερόπουλο από 1.

Η ίδια εικόνα και στον τελικό, με τον Σκουμπάκη να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 5 τέρματα και τον Γκιουβέτση να βρίσκει άλλες 2 φορές στόχο, με τα «πράσινα» γκολ να είναι 7 από τα συνολικά 15.

Κι όλα αυτά λίγους μήνες μετά την ατάκα του πρώην -πλέον- αρχηγού της Εθνικής: «σας γ…», που ήταν απών, αφού αποφάσισε να παντρευτεί στις 5 Ιουλίου...