Το «παλμαρέ» της Εθνικής Ελλάδας - 19ο μετάλλιο και πρώτο χρυσό!

Ήταν αυτό που έψαχναν και αναζητούσαν καιρό - Πρώτο χρυσό και 19ο συνολικά μετάλλιο για τα χρυσά παιδιά του ελληνικού πόλο.

Μεγάλες στιγμές στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, με τα παλικάρια του Θοδωρή Βλάχου να «βουλιάζουν» την Ουγγαρία και να κατακτούν για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο και μάλιστα σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αυτό ήταν το 19ο μετάλλιο για το ανδρικό πόλο και τα χρυσά παιδιά, που συνεχίζουν τις υψηλές πτήσεις, μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πριν λίγους μήνες.

Αναλυτικά τα μετάλλια που έχει κατακτήσει η Εθνική πόλο ανδρών:

Χρυσό:

World Cup (2026)

Ασημένια (5):

Ολυμπιακοί Αγώνες (2020)

World Cup (1997, 2025)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου (2023)

Μεσογειακοί Αγώνες (2018)

Χάλκινα (13):

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (2026)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου (2005, 2015, 2022, 2025)

World League (2004, 2006, 2016, 2020)

Μεσογειακοί Αγώνες (1951, 1991, 1993, 2013)