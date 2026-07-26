Επιβεβαίωσαν το SDNA οι Ισραηλινοί: «Δεν παραχωρείται ο Γκραντ»!

Οι Ισραηλινοί επιβεβαίωσαν το SDNA, αφού αναφέρουν πως ο Τζέριαν Γκραντ δεν παραχωρείται από τον Παναθηναϊκό.

Τα δημοσιεύματα για το μέλλον του Αμερικανού άσου έδιναν κι έπαιρναν τις προηγούμενες ημέρες, αλλά την Παρασκευή (24/7) το SDNA μέσω της εκπομπής «Άγνωστες Υποθέσεις» έδωσε την απάντηση πως δεν υπάρχει καν θέμα Τζέριαν Γκραντ στο «τριφύλλι».

Την είδηση ήρθαν να επιβεβαιώσουν οι Ισραηλινοί την Κυριακή (26/7), με το «Sport5» να αναφέρει πως η Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε κρούση στον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Αμερικανού άσου, αλλά η απάντηση που έλαβε ήταν: Ο Τζέριαν Γκραντ, δεν παραχωρείται».

Έτσι ήρθε ακόμα μία επιβεβαίωση για το SDNA, με τον Αμερικανό άσο να μην το κουνάει από το «T-Center» και να συνεχίζει κανονικά στον Παναθηναϊκό.