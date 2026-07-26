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Η εκπληκτική εμφάνιση του Δημήτρη Σκουμπάκη με 5 γκολ (vid)

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Ο Δημήτρης Σκουμπάκης ήταν ο MVP του αγώνα και πρώτος σκόρερ της Ελλάδας, σημειώνοντας πέντε γκολ στον μεγάλο τελικό.

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Η εκπληκτική εμφάνιση του Δημήτρη Σκουμπάκη με 5 γκολ (vid)