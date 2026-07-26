«Ανεβάζει κι άλλο το μπάτζετ της η Φενέρ, πάει στα 45 εκατ. ευρώ»

H διοίκηση της Φενέρμπαχτσε φέρεται αποφασισμένη να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το μπάτζετ της.

Όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Σερκάν Χαμζάογλου, η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε έχει πάρει απόφαση να αυξήσει τον προϋπολογισμό της κι από τα 35-37 εκατ. ευρώ να πάει στα 45.

Φυσικά είναι κάτι που δίνει ακόμα περισσότερα «όπλα» στα χέρια του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που θα μπορεί να προχωρήσει σε αποκτήσεις παικτών μεγαλύτερης αξίας.

«Ο Πρόεδρος Αζίζ Γιλντιρίμ αυξάνει τον προϋπολογισμό για το μπάσκετ της Φενερμπαχτσέ. Η διοίκηση αποδέχτηκε μια παρουσίαση του Διευθυντή του Παραρτήματος Μπάσκετ Ομέρ Ονάν που πρότεινε αύξηση στον προϋπολογισμό του μπάσκετ, ο οποίος ήταν περίπου 35-37 εκατομμύρια ευρώ την περασμένη σεζόν.

Ο προϋπολογισμός της νέας σεζόν θα είναι περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συνάντηση με τον Όμιλο Chobani σχετικά με το παράρτημα μπάσκετ. Ενώ δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη εξέλιξη, συζητείται ότι αυτές οι επαφές μπορεί να μετατραπούν σε μια έκπληξη συνεργασία τις επόμενες ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χαμζάογλου.