Η αλήθεια για Κάνγκουα, που έρχεται για να δώσει ταχύτητα και γκολ που λείπουν από τα χαφ

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την απόκτηση του Κάνγκουα, το τι πραγματικά ισχύει σε σχέση με αυτά, που ακούγονται και τα στοιχεία του, που δεν έχει κανένα χαφ του Παναθηναϊκού.

Ο Κίνγκς Κάνγκουα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και αποτελεί μία μεταγραφή στα χαφ, που χρόνια ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ένας box to box παίκτης κλασικό οκτάρι με επιθετικά στοιχεία, που τόσα χρόνια θέλει ο Παναθηναϊκός και ακόμα μέχρι σήμερα τέτοιον παίκτη δεν έχει βρει. Ο μέσος από την Ζάμπια, έρχεται, για να δώσει ταχύτητα και γκολ στην μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Πριν προχωρήσουμε να πούμε δύο λόγια για τον Κάνγκουα θα σταθώ σε διάφορα πράγματα, που ακούω και τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

Όχι δεν μπήκε ο Παναθηναϊκός και πήρε τον παίκτη από την ΑΕΚ, όπως λέγεται. Το αντίθετο πήγε να γίνει, αλλά τελικά και λόγω της συμμετοχής του Κάνγκουα σε παιχνίδι προκριματικών του τσάμπιονς λιγκ η ΑΕΚ δεν τον πήρε.

Η αλήθεια είναι, ότι ο Κάνγκουα ήταν ψηλά στην λίστα του Κοτσόλη από τον περασμένο Απρίλιο. Τον είχε τσεκάρει όλη την χρονιά, τον είχε παρακολουθήσει στο Ισραήλ τι έκανε τα τελευταία χρόνια και του άρεσε πολύ. Για να προχωρήσει, όμως, ήθελε να τον εγκρίνει ο προπονητής, που θα αναλάμβανε την ομάδα. Για να μην χάσει χρόνο, όμως, ο Κοτσόλης είχε κάνει από τον Μάιο μία κουβέντα με τον παίκτη και τους μάνατζέρ του και η συμφωνία ήταν, ότι σε περίπτωση που ο προπονητής τον εγκρίνει ο παίκτης θα έρθει αρκεί ο Παναθηναϊκός να τα βρει με την ομάδα του την Μπερ Σεβά.

Ο Νίστρουπ είχε ζητήσει να εξαντληθούν τα περιθώρια, για να έρθει ο Γένσεν. Οκτάρι και ο Δανός με διαφορετικά χαρακτηριστικά και με ισχυρή προσωπικότητα. Ο Γένσεν δεν έχει το γκολ, αλλά έχει όλα τα άλλα στοιχεία ενός οκταριού σε τοπ επίπεδο. Είναι λογικό ο Κοτσόλης να ρίξει το βάρος στην περίπτωση Γένσεν και να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, που υπήρχαν χωρίς να βρίσκει ανταπόκριση από τους μάνατζερ του Γένσεν, που δεν άκουγαν καν για Ελλάδα. Λογικό από την στιγμή, που ο παίκτης είχε γεμάτες συμμετοχές στην Πρέμιερ Λιγκ.

Στο διάστημα αυτό, που ο Κοτσόλης έκανε τις τελευταίες προσπάθειες, για να αλλάξει την κατάσταση του Γένσεν, ο Νίστρουπ μελετούσε τον Κάνγκουα. Η εισήγηση του Δανού προπονητή ήταν θετική. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά μπήκε η ΑΕΚ στο παιχνίδι και έφθασε μία ανάσα από το να κλείσει έναν παίκτη, που τον ήθελε σαν τρελός ο Κοτσόλης από τον Μάιο και το είχε δείξει στον παίκτη.

Η αλήθεια είναι, ότι μετά το οκ του Νίστρουπ ο Κοτσόλης δεν ήθελε με τίποτα να χαθεί ο παίκτης. Τον βόλεψε απόλυτα το γεγονός, ότι η Μπερ Σεβά χρησιμοποίησε τον μέσο από την Ζάμπια στο παιχνίδι για τα προκριματικά του τσάμπιονς λιγκ και ουσιαστικά η ΑΕΚ δεν προχώρησε, διότι τον ήθελε να την βοηθήσει άμεσα στα δικά της παιχνίδια, για τα play off του τσάμπιονς λιγκ. Η Μπερ Σεβά και ο παίκτης ήξεραν, ότι αν έπαιζε ο 27χρονος μέσος κόντρα στην Βίκινγκουρ η ΑΕΚ δεν θα προχωρούσε στην απόκτησή του. Παρόλα αυτά έπαιξε, χωρίς ο παίκτης να φέρει καμία αντίρρηση και μάλιστα ήταν καλός και έβαλε και γκολ.

Ο Παναθηναϊκός ήξερε πλέον, ότι είχε ανοίξει ο δρόμος για να πάρει αυτός τον παίκτη με τον οποίο είχε μιλήσει από τον Μάιο και ουσιαστικά είχε συμφωνήσει και μαζί του. Ηρθε σε επικοινωνία ο Κοτσόλης με την διοίκηση της Μπερ Σεβά και το deal έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να δίνει 3,5 εκ. ευρύ συν κάποια μπόνους.

Είναι τρομερό να διαβάζεις σχόλια από κάποιους όταν ο Κάνγκουα ήταν να πάει στην ΑΕΚ, ότι είναι παικταράς και θα αντικαταστήσει επάξια τον Πινέδα και οι ίδιοι να λένε τώρα, ότι ο παίκτης δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό.

Αφού ξεχωρίσαμε την αλήθεια από το ψέμα και διευκρινίσαμε, ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρθηκε από τον Μάιο για τον παίκτη και πριν λίγο καιρό μπήκε η ΑΕΚ να τον πάρει χωρίς να τα καταφέρει να πούμε και δύο λόγια για τον παίκτη.

Παίκτη με τα στοιχεία του Κάνγκουα ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Οκτάρι με επιθετικά στοιχεία, αλλά και γρήγορος, πατάει αντίπαλη περιοχή , σκοράρει μοιράζει ασίστ και εκτελεί πολύ καλά και τα στημένα.

Πέρυσι με την Μπερ Σεβά έβαλε 12 γκολ και είχε 12 ασίστ σε 40 συμμετοχές. Την περίοδο 2024-25 ο Κάνγκουα είχε 15 γκολ και 8 ασίστ σε 41 συμμετοχές.

Αυτοί οι αριθμοί, που σημείωσε στο Ισραήλ με την φανέλα της Μπερ Σεβά λείπουν από τα χαφ του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ σωστά στο προσωπό του έβλεπε τον παίκτη, που θα πάρει την θέση του Πινέδα. Και τελικά ο Παναθηναϊκός απέκτησε έναν παίκτη με στοιχεία Πινέδα, που τόσο έψαχνε τα τελευταία χρόνια.

Το γεγονός, ότι ο Παναθηναϊκός δεν καίγεται να τον χρησιμοποιήσει στα ευρωπαϊκά προκριματικά, όπου οι αντίπαλοι είναι πιο βατοί από το τσάμπιονς λιγκ, έπαιξε σίγουρα ρόλο, για να τον αποκτήσει στο τέλος. Στον Παναθηναϊκό φέρνουν παίκτες, όχι για δύο, τρία τέσσερα παιχνίδια, αλλά για αντίστοιχα χρόνια.

«Ηρθε ο Κάνγκουα και άλλος παίκτης στα χαφ δεν έρχεται;» ρωτούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Η απάντηση είναι, ότι είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να πάρει τον Αύγουστο και ένα οκτάρι που να παίζει και έξι ειδικά αν αποχωρήσει κάποιος από τα σημερινά χαφ, όπως ο Τσιριβέγια. Είναι ανοιχτό, λοιπόν, όπως και η απόκτηση ενός ακόμα εξτρέμ, που να έχει γκολ.

Εχουμε 24 Ιουλίου και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τόσους βασικούς παίκτες και παίκτες, που και ο προπονητής θέλει και διαφορά κάνουν , όπως έδειξαν με το καλημέρα ο Ντε Φράι και ο Καμαρά. Εχουμε ακόμα ένα μήνα και για το τέλος των μεταγραφών. Πιστεύει κανείς, ότι δεν θα κάνει άλλη μεταγραφή ο Παναθηναϊκός; Εγώ όχι. Στο τέλος Αυγούστου, λοιπόν, θα γίνει ο μεταγραφικός απολογισμός..